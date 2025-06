Insfrán en El Progreso: “Vinimos a cumplir y demostrar al conjunto de los argentinos que no hay salvación individual”

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó la inauguración de la EPES Agraria N°3 de la colonia El Progreso en Palo Santo, ocasión en la que ofició como principal orador del acto oficial, en la mañana de este lunes 2 de junio.

Allí, al tomar la palabra, defendió la obra pública que el Presidente califica como “curro” y le respondió que “conoce poco Argentina” porque “una obra en este paraje El Progreso significa oportunidades para el que menos tiene”.

“Anoche veía un reportaje que le hacía el señor (Alejandro) Fantino, donde decía que Formosa es un feudo, que las provincias tienen que vivir con su propio recurso, efectivamente, yo le quiero recordar al señor Presidente que él es porteño, tienen más de 400 años y se hicieron con el contrabando y con la riqueza de las materias primas que extraían de las provincias que son anteriores a la Nación”, sostuvo.

Y aseguró: “Hoy venimos aquí a cumplir y demostrar al conjunto de los argentinos que no hay salvación individual, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, nadie se realiza en una Nación que no se realiza”.

En este punto, el mandatario cuestionó a algunos gobernadores que “pretenden lograr soluciones individuales, arreglar los problemas de sus provincias para facilitar tomar medidas a nivel nacional y sacar leyes que perjudican a muchas provincias”; y retrucó: “Así no se construye una Nación”.

“Ni mucho menos con el jefe de ese imperio al que el señor Presidente hace honor, quiere ser a toda costa el estado N°51 de los Estados Unidos y nosotros queremos seguir siendo Patria Argentina y no subordinarnos a ninguna potencia extranjera como dijeran quienes declararon la Independencia el 9 de julio de 1816 en Tucumán”, apuntó.

Y pidió que “no nos olvidemos de eso” porque “no existíamos como provincia ni éramos territorio, pero ya sacaban nuestros recursos naturales los ingleses para hacer el tanino, las pieles de los animales silvestres que llevaban y después venían como prendas de vestir que ni llegaban a nosotros, sino a las grandes sociedades del puerto, que nunca quisieron ser independientes, sino colonia de alguna soberanía europea”.

Esta situación explica, según Insfrán, que “hoy hablen de que cada provincia tiene que vivir con su curro” mientras que “ellos hicieron su curro y se enriquecieron a costa de las provincias que dejaron empobrecidas”.

“Si no logramos que esos crecimientos se igualen, jamás vamos a tener una Nación con igualdad de oportunidades para cada habitante, viva donde viva”, sentenció.

Incorporar derechos adquiridos

En otro punto, el Gobernador lamentó que los representantes de esta mirada centralista hayan accedido a la conducción del país pero instó a ser “respetuosos con el pueblo que lo votó” aunque, destacó, “tenemos la oportunidad” de transformar esta situación, “porque en la democracia las oportunidades siempre existen”.

“El 29 tenemos una elección local, pero no es una elección cualquiera, no elegimos solamente concejales, diputados, sino también constituyentes para poder redactar una Constitución en donde se incorporen derechos que fueron adquiridos gracias al Modelo Formoseño, esa es la importancia”, manifestó.

El Pueblo necesita soluciones

Asimismo, reclamó a la oposición local porque “creo que ya cruzaron el margen” y “empañan su carácter de socios gratuitos porque no consiguen nada para la provincia de un gobierno que nos menoscaba permanentemente”.

“Y ante la desgracia que tuvimos por este fenómeno meteorológico en la región de Palo Santo, Potrero Norte, Perín, vienen a sacarse una fotito, hacer un video y con eso demostrar que están las cosas mal hechas”, describió.

Al mismo tiempo que agregó: “Se ponen donde corre el agua del Pilcomayo en el Porteño y dicen: aquí está el curro, el robo que hace el Gobernador que figura hacer correderas; yo no sabía que se hace corredera dentro del cauce del Porteño, eso se hace en el Bañado La Estrella para que las aguas puedan llegar al riacho El Porteño”.

Pero, señaló Insfrán, “es necesario que sepamos estas cosas porque veo que hacen visitas más cortas que las de un médico, recorren, se sacan una foto, levantan en redes sociales y esa es su militancia”, a la vez que reprochó: “El pueblo necesita soluciones”.

Cepo al salario

Por otro lado, recordó que la devaluación que realizó el presidente Javier Milei al inicio de su mandato fue del 118% lo que ocasionó una pérdida del poder adquisitivo de más del 40%, en algunos casos, y señaló que los aumentos de sueldo a nivel nacional son de 4 o 5% en tres cuotas.

“En Formosa se dio aumento el año pasado y en este primer semestre del 45%, ahora cobraron el último tramo del 15%, porque buscamos recuperar el poder adquisitivo del salario, porque esa es la medida que el trabajador necesita, si puede llegar a llenar nuevamente el carrito del supermercado”, precisó.

Y añadió: “Dicen contentos: salimos del cepo, sí, financiero, pero ahora se le puso un cepo al salario. No reconocen paritarias que estén por encima de la inflación, o sea no dejan al empresario pagarle lo que puede al obrero porque pone en peligro el déficit cero”.

En ese sentido, el titular del Poder Ejecutivo sugirió que “vengan a Formosa” donde “recibimos una provincia endeudada, deficitaria y hoy llevamos casi 21 años de superávit financiero, no superávit mentiroso como el que muestra el señor (Luis) Caputo”.

“Ahora estamos con esto de sacar los dólares debajo del colchón, que ofendido se sintió (Caputo) cuando un periodista le preguntó si él iba a hacer lo mismo; y es lógico, porque él bajo el colchón no tiene ningún dólar, porque según sus declaraciones en un año aumentó su patrimonio 2000% y sus dólares están afuera, invertidos en sociedades anónimas, así que al señor Ministro le va muy bien”, recalcó.

Por último, Insfrán consideró que “estas son las cosas que debemos cambiar” pero “no con violencia sino con la herramienta que nos da la democracia, con nuestro voto”.

“Esa ausencia que se vio en varios lugares que se votaron anticipadamente, demuestra que la gente no tiene horizonte. Yo les pido a todos los formoseños, el 29 votemos, pero votemos para consolidar el Modelo Formoseño y también demostrar al pueblo argentino que en Formosa nadie se rinde”, cerró.