“Formosa Unida” presentó candidatos en Las Lomitas

El sublema "Formosa Unida" del Frente de la Victoria, lanzó a sus candidatos a concejales Diego Ortega y Belén Del Grosso, en la localidad de Las Lomitas.

La presentación, de cara a las elecciones legislativas del 29 de junio, contó con una buena concurrencia de vecinos, que acompañan a estos jóvenes candidatos.

Ortega explicó que siempre se dedicó a la política desde la faceta social y se calificó como un conocedor de su pueblo. “Mis abuelos fueron los primeros fundadores de Las Lomitas, en base a eso me pregunté por qué no hacerlo. Mi mamá fue concejal en su momento, todo esto me lleva a que conozco muy bien las necesidades del pueblo y voy a luchar con eso” contó en una entrevista con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Agradeció el apoyo que recibió del gobernador Gildo Insfrán y del vicegobernador Eber Solís para encarar esta campaña electoral, y sostuvo que encolumnarse detrás del Modelo Formoseño le dio fuerza y decisión.

Ortega señaló también que cada día conoce más la problemática de su localidad y se comprometió a cumplir con responsabilidad su rol de legislador, en caso de ser elegido por sus vecinos.

“En el pueblo hay mucho para hacer, estamos abandonados” lamentó y cuestionó al intendente Atilio Basualdo, quien fuera electo por el electorado justicialista y luego “cambió de vereda” para responder al presidente Javier Milei.

En cuanto a su compañera de fórmula, Belén Del Grosso, señaló que se trata de una persona capaz, capacitada para el cargo y dedicada a la tarea social.