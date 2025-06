Arrúa: “Si hay un candidato, es el proyecto provincial”

En el marco de las obras inauguradas en Comandante Fontana, este lunes 2 de junio, el administrador del Instituto de Pensiones Sociales (IAS) y candidato a diputado provincial, Hugo Arrúa, brindó un discurso a los presentes donde destacó la importancia de la política justicialista del Modelo Formoseño y la lucha contra el “capitalismo deshumanizante”.

Parafraseando al Gobernador sostuvo que “la verdadera política comienza en lo internacional que hoy, en el mundo, impera desde el capitalismo” y que, particularmente, “Estados Unidos y China están llevando un proceso de política deshumanizante que cada día se profundiza más”.

El candidato consideró que “este coletazo llegó a Argentina” porque el Gobierno nacional está gobernando no sólo “con esa visión particular del capitalismo”, sino también “potenciado con algo que nombran anarco – capitalismo” que “lleva a este proceso de quita de derechos”.

Profundamente humanistas

En ese contexto, se refirió a la realidad de Formosa que consideró “una isla” porque “tozudamente y en rebeldía contra estos sistemas, seguimos trabajando y llevando adelante el objetivo trascendental que tiene nuestra ideología, que es trabajar para ese hombre de carne y hueso”.

“Porque particularmente y en la definición de nuestra doctrina decimos que somos profundamente humanistas y cristianos, y estas son las dos banderas particulares que inicia para que nosotros podamos llevar adelante este proceso, esta revolución social maravillosa que estamos llevando los formoseños”, indicó.

Asimismo, Arrúa puso en valor las obras inauguradas durante la jornada en distintos puntos de la provincia en comparación con “los recortes extensos y en cada área de la realidad” que concreta el Gobierno nacional.

“Queda en evidencia que nosotros estamos conducidos por un visionario, un hombre que no trabaja para las elecciones sino para las generaciones y que va llevando este proceso entendiendo que los cimientos firmes de nuestro proyecto, este modelo provincial, tiene el sustento, no teórico, sino práctico de ejecución”, manifestó.

Cuidar a los mayores

En otro orden, destacó la inauguración de una nueva Casa de la Solidaridad en Fontana destinada a los pensionados formoseños en contraposición con la realidad nacional donde, cada miércoles, los jubilados se manifiestan frente al Congreso de la Nación por sueldos y condiciones dignas de vida y son ferozmente reprimidos por las fuerzas de seguridad nacionales.

“En sus conceptos ideológicos, si los tiene, no entienden que nuestros adultos mayores son importantes, acá nosotros en Formosa tenemos una cultura del respeto a ellos, a nuestras raíces, nuestra concepción ideológica tiene un profundo respeto”, aseguró.

Y ahondó: “Ya en la Constitución del 49 hablábamos de los derechos de la ancianidad, y acá no es casual que hayan nacido, no en el país, las Casas de la Solidaridad que son un ámbito de amor, donde recibimos a nuestros adultos mayores y los honramos porque no puede haber un pueblo que desista o ignore a sus raíces, porque de esta manera es imposible que podamos construir un futuro firme”.

En esa línea, el titular del IPS resaltó las políticas provinciales que contienen a esa franja etaria empezando por la decisión política del Gobernador de brindar esta “ayuda social que son las pensiones” y que son afectadas, también, por los incrementos salariales anunciados para los empleados estatales.

“Hoy gracias a ese otorgamiento de derecho y de tratar de achicar la brecha con el que más tiene, nuestra pensión llega al 90% de esa pensión mínima nacional. Estos son los efectos y las decisiones de la política cuando hay un sentido de dirección hacia ese ser humano de carne y hueso y particularmente a nuestros adultos mayores”, remarcó.

El candidato es el proyecto

Arrúa habló también sobre el próximo proceso electoral previsto para el 29 de junio y pidió el acompañamiento del pueblo fontanense al proyecto político que encabeza Insfrán porque “necesitamos que reflexionemos de los tiempos que estamos teniendo”.

“El 29 vamos a elegir los formoseños tres boletas, tres categorías y seguramente acá en Fontana ustedes van a elegir a sus concejales y van a tener cada uno de ustedes la decisión de poder hacerlo democráticamente y de la manera más sabia. Lo que sí estoy seguro es que cada uno de esos candidatos que ustedes tienen van a ser correlativos y de unidad de criterio y concepción con las otras boletas donde vamos a elegir los formoseños candidatos a diputados y candidatos a constituyentes”, señaló.

Y agregó: “Hoy les puedo decir que, en esta coyuntura más que nunca, y de esa reflexión tenemos que entender los formoseños, que el verdadero candidato no tiene nombre personal; y me toca a mí ser uno de ellos, orgullosamente de este peronismo y que voy a honrar en la Cámara de Diputados con mis acciones”.

Cuestionó también el rol de la oposición local que, “mientras nosotros plebiscitamos una gestión que pasa por el interés de todos los formoseños, esa oposición lamentablemente tiene posturas tan personales, tan indecisas, que no tienen claridad de conceptos ante la sociedad”.

“Es lamentable que esto esté sucediendo en Formosa, pero nosotros sabemos, como tantas veces dijimos, que acá hay un pueblo esclarecido y que seguramente tomará las decisiones que correspondan entendiendo que hay cuestiones superiores y que hay cuestiones subalternas”, consideró.

Y aseguró: “No podemos ser nosotros los formoseños tristes espectadores de los tiempos que nos toca vivir. Estos son tiempos de decisión donde tenemos que ser activos protagonistas”.

Por último, Arrúa sentenció que “si hay un candidato, es el proyecto provincial” pero que “esta hermosa revolución social tiene nombre y apellido, es la garantía, no solamente del peronismo, sino del proyecto provincial”.

“Y por qué no, decir también, de todo ese proceso nacional que se viene, donde ojalá podamos tener los argentinos la posibilidad de recuperar el gobierno nacional. Ese hombre con nombre y apellido es nuestro gobernador, el compañero Gildo Insfrán”, cerró.