Solís: “Me llenan de orgullo los logros alcanzados con políticas globales del Modelo Formoseño”

“Para nosotros, la política no tiene sentido si no se traduce en justicia social”, subrayó el vicegobernador Eber Solís, tras acompañar al gobernador Gildo Insfrán, quien encabezó una nueva inauguración en Formosa, como no se ve en el ámbito nacional por la paralización libertaria de la obra pública.

En la tarde de este martes 27, el primer mandatario dejó inauguradas la refacción y ampliación del edificio del Espacio de Encuentro de la Comunidad Organizada (ECO) y del Plan Provincial Alimentario Nutrir, ubicado en el barrio capitalino San José Obrero.

“Me llenan de orgullo los logros alcanzados con políticas globales del Modelo Formoseño, único en el país con un plan alimentario tan integral como lo es el Plan Nutrir”, enfatizó el Vicegobernador.

Y destacó que “este esfuerzo no solo beneficia a nuestros valiosos productores paipperos, sino que también a las familias formoseñas con productos frescos y saludables”.

En ese contexto, puso de resalto que “para nosotros, la política no tiene sentido si no se traduce en justicia social”, haciendo notar que “nuestro Estado provincial abraza este principio fundamental, y con ello, a todos los formoseños y las formoseñas que verdaderamente amamos a Formosa”.

Para finalizar, reafirmó que “bajo el concepto de unidad, seguiremos trabajando por una provincia con mayor inclusión y equidad”.