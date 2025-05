Secuestran pescados transportados en un vehículo sin las condiciones de salubridad

• El procedimiento se realizó sobre Ruta Nacional N° 11 y Avenida San Martín de la localidad de Lucio V. Mansilla





Integrantes de la Delegación de Seguridad Vial Lucio Mansilla, detectaron que un hombre transportaba en un automóvil bolsas con pescados, sin permiso de pesca comercial y sin respetar las condiciones de salubridad

Se dio intervención a la Dirección de Registro, Control y Fiscalización del Ministerio de la Producción y Ambiente de la Provincia.

El operativo tuvo lugar el viernes último, a las 20:50 horas, sobre la Ruta Nacional N° 11 y Avenida San Martín, donde efectivos de la Delegación Seguridad Vial realizaron un control vehicular e identificación de personas.

En ese contexto, fue demorado un vehículo proveniente de la provincia del Chaco, en cuyo interior hallaron 19 bolsas conteniendo un total de 21 ejemplares de pescado, sin la debida documentación de ingreso, ni habilitación para transporte o comercialización.

El conductor del rodado no contaba con la guía de traslado emitida por la autoridad competente de la provincia de origen, ni con licencia de acopiador, mayorista o minorista, condiciones necesarias para garantizar la trazabilidad, salubridad y legalidad del producto.

Ante la clara infracción a la normativa vigente en materia de fauna ictícola, se labró acta y se secuestró la mercadería, que será destinada a incineración conforme a los protocolos sanitarios y ambientales establecidos.

Este accionar cobra especial relevancia en un contexto donde la sobreexplotación de los recursos naturales, en especial los pesqueros, representa una amenaza creciente para el equilibrio ecológico y la biodiversidad regional.

La introducción no controlada de especies ictícolas no solo compromete la sostenibilidad ambiental, sino que también vulnera la seguridad alimentaria, al no garantizar condiciones sanitarias adecuadas para su consumo.

La labor preventiva y de control que lleva adelante la Policía de la Provincia de Formosa, no solo vela por el cumplimiento de las leyes, sino que protege activamente el patrimonio natural y la salud de la población.

Estos procedimientos, evidencian el compromiso permanente de nuestras fuerzas con la defensa del ambiente, la aplicación efectiva de la normativa y la seguridad en las rutas provinciales y nacionales, dentro del territorio formoseño.