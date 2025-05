Samaniego: “El Modelo Formoseño rompió el destino y cambió para siempre la fisonomía de nuestra provincia”

En el marco de las inauguraciones de la Unidad de Control del Parque Automotor Provincial (UCPAP) y la Planta de Mezcla de Nutrición Parenteral Extemporánea de LAFORMED, que encabezó el Gobernador este viernes 30, por la mañana, el diputado provincial por el justicialismo y candidato a renovar su banca, Agustín Samaniego, ofició como uno de los oradores durante el acto inicial y sostuvo que “el Modelo Formoseño rompió el destino y cambió para siempre la fisonomía de nuestra provincia”.

Al tomar la palabra, hizo un recorrido histórico desde fines de la década del 80’ cuando “faltaban muchas cosas en nuestra provincia” y recordó que “dentro de los múltiples problemas que tenía era el déficit o escasez crónica de medicamentos e insumos básicos para nuestra red sanitaria”.

“Llegaban los fines de semana y los hospitales se ponían en la alerta porque tenían temor a quedarse justo un sábado o un domingo sin los medicamentos esenciales para atender a los pacientes, entonces los viernes el entonces ministro de Salud Pública, hoy jefe de Gabinete, doctor Ferreira, empezaba a golpear todas las puertas que podía para conseguir algo”, indicó.

Y agregó: “Había una que siempre respondía, una puerta que hacía todo lo que podía y sacaba de donde sea para que para poder atender a los pacientes los fines de semana, esa puerta era del entonces Vicegobernador de la provincia, hoy gobernador, el doctor Gildo Insfrán”.

En ese sentido, el legislador consideró que “siempre, toda su vida”, Insfrán estuvo “consustanciado con las necesidades de su pueblo” por lo que este revisionismo “sirve para saber de dónde venimos, de dónde partimos y eso fue lo que es el Modelo Formoseño”.

“El Modelo Formoseño rompió el destino, cambió para siempre la fisonomía de nuestra provincia, fue un momento y es un momento, donde nosotros mismos empezamos a definir nuestro rumbo y dejamos de ser para siempre artífices o instrumentos de la ambición de otros”, manifestó.

Y ahondó: “Ese es el cambio profundo de las mismas estructuras de nuestra provincia y así lo hicimos en educación, en salud, ahora estamos pensando en investigar en ciencia y tecnología; ni el más optimista de los optimistas, ni el más soñador de los soñadores de nuestros antepasados pensaría que Formosa está investigando en ciencia y tecnología, formando a nuestros jóvenes en desarrollo de software, en mecatrónica, en telecomunicaciones”.

Pero, aclaró Samaniego, “para llegar a este presente, con estos desafíos y con estos objetivos nuevos” hubo un proceso, “porque había un momento que faltaba todo y este modelo realizó una integración desde el punto de vista cultural, social”.

“Hubo que hacer caminos y rutas donde no había, hubo que fortalecer nuestro sistema eléctrico, hubo que manejar de manera equitativa igualitaria y tan difícil, como siempre, nuestras aguas superficiales y profundas; hubo que transformar nuestro sistema sanitario, educativo, comunicaciones”, enumeró.

Y agregó: “En ese proceso, debemos recordar, no con odio, de ninguna manera, pero muchos decían que no podíamos, que estábamos soñando demasiado alto, que eran proyectos imposibles para una provincia tan chica, hasta decían que no nos merecíamos ser grandes, nos miraban con desdén y ahora esos mismos son los que nos critican, quieren coartar y quieren torcer nuestro futuro de grandeza”.

Para finalizar, el candidato a diputado provincial, expresó que “esos logros y conquistas, que tanto esfuerzo nos ha costado” son los que “debemos defender los formoseños y formoseñas”, porque “no hay otro que haga esa tarea”.

“El futuro nos reclama que tengamos coraje y decisión como la que hemos tenido siempre, el futuro confía en nosotros, confía en la garra del formoseño, siempre unidos, siempre solidarios y siempre organizados”, esbozó.

Y cerró: “Seamos más hermanos que nunca, este es el momento crucial de la historia y con nuestro voto debemos reafirmar el camino aprendido, debemos apoyarnos a nosotros mismos, debemos defender todo lo que hemos hecho y debemos defender el derecho de seguir construyendo un futuro, pero no futuro cualquiera, un futuro para todo, como siempre lo hemos hecho”.