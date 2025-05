Por un voto, el Gobierno y el PRO se quedaron sin Ficha Limpia

Sorpresivo rechazo de Ficha Limpia: el PRO, furioso y el Gobierno ataca a los dos senadores que se dieron vuelta

El Senado rechazó el proyecto que buscaba limitar las candidaturas a condenados por corrupción en segunda instancia. El peronismo denunció que era una "proscripción" a Cristina Kirchner. Los varios "padres de la criatura" y el intento por capitalizar electoralmente la iniciativa.

El proyecto contó con 36 votos a favor y 35 en contra. Sin embargo, necesitaba el apoyo de 37 legisladores de la Cámara Alta del Congreso para ser convertido en ley. El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, atribuyó la derrota parlamentaria a los senadores misioneros del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. "De Misiones nos habían prometido que votaban a favor, teníamos contados los votos. Hoy ven cómo la casta se protege y como nos han venido engañando", dijo a la prensa tras la votación.

Arce y Rojas Decut responden al gobernador Hugo Passalacqua, que a su vez es delfín del jefe político de la provincia, Carlos Rovira. Los misioneros eran parte de los aliados con los que LLA contó en las votaciones de los proyectos del Ejecutivo.

Ficha Limpia: qué se dijo

"Lo viene pidiendo la sociedad", señaló la senadora del interbloque Provincias Unidas Alejandra Vigo, que ejerció como miembro informante del proyecto de Ficha Limpia.

La cordobesa señaló que el proyecto busca "impedir (que se acceda) a un cargo para obtener fueros e impunidad" y se asegura que"una persona que cuenta con antecedentes penales, no puede ser elegidos".

El senador de Unión por la Patria Eduardo "Wado" De Pedro señaló como impulsor de Ficha Limpia al PRO, al que tildó como "el partido más corrupto de la Argentina".

"¿En serio piensas que este proyecto es para pelear contra la corrupción? Esto socava las bases de nuestra democracia. Con esto, algunos señores pueden decir quienes van a ser candidatos", sostuvo el camporista.

De Pedro y Celeste Giménez Navarro fueron algunos de los que sostuvieron que el destinatario final de la iniciativa es la ex mandataria y una eventual candidatura. Edith Terenzi de Provincias Uidas, afirmó que el proyecto "no tiene nombre y apellido". Sin embargo, la cordobesa del PRO Cármen Álvarez Rivero dijo que CrIstina Kirchner "en Córdoba no puede sacar una licencia de taxi".

"Ficha Limpia no tiene que ser un botín de guerra", sostuvo el radical catamarqueño Flavio Fama, que dijo haber observado varios "padres de la critatura" para adjudicarse el rédito político del proyecto.

