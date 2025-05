Masiva concurrencia de vecinos al bingo familiar en Las Lomitas

Se realizó el miércoles 14 el gran bingo familiar, organizado por el Instituto de Asistencia Social (IAS) en la E.P.E.P.N°356 de Las Lomitas. Los vecinos concurrieron a disfrutar de esta oportunidad de esparcimiento, sorteos y buena música.

Así lo confirmó el titular del IAS, Edgar Pérez, quien señaló que se trata de un encuentro pensado para la familia, para fomentar la unidad entre vecinos, en momentos en que el país pasa momentos difíciles, a raíz de las políticas públicas que toma el Gobierno nacional.

“Se trata de una acción que incluye a todos, pensada por el gobernador Gildo Insfrán, con la que recorremos las distintas localidades, en este caso Las Lomitas” expresó el funcionario en declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Comentó que entre los premios hubo electrodomésticos, bicicletas, bolsones de alimentos, y además otros, sorpresa, para quien no tuvo suerte con la línea o el bingo.

dirigente del sublema Frente de la Victoria señaló que el bingo, a cargo del IAS, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, además tuvo chocolate y masitas.

Lo primordial es estar con el vecino, recibir sus inquietudes, sus necesidades. Los vecinos están dispuestos a este evento tan lindo, que es para la familia, toda la dirigencia de la Unidad Justicialista, con el sublema Frente de la Victoria, estamos presentes, para acompañarlos, y trayendo el mensaje del gobernador Gildo Insfrán, de paz social.

Me lleva como candidato a concejal el sublema Frente de la Victoria, todos me conocen, los vecinos me conocen y saben quien soy.