La Secretaría de Energía sigue sin establecer los montos del programa Hogar para el mes de mayo y ampoco ha informado sobre los saldos retroactivos

En Formosa, el último depósito fue realizado en el mes de marzo por un monto de $1.747 y hasta el día de la fecha, no hay novedades respecto a nuevos pagos-Con la liberaron de los precios en el mercado de Gas Natural Licuado de Petróleo (GLP), establecido a través de la Resolución Nº 15/25 de la Secretaria de Energía que busca crear un mercado más competitivo y eficiente basado en la oferta y demanda, se eliminaron los precios máximos establecidos, con lo cual, en nuestra provincia, existe una gran dispersión de precios, habiéndose determinado que los consumidores del interior son los que terminan pagando los valores más altos. En este sentido, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que, del relevamiento llevado adelante por personal de la Institución, los precios que se ofrecen en nuestro mercado son los siguientes: Gas Refsa: garrafa de 10 kg $16.000; 15 kg $24.000; 45 kg $60.000. Gas Amalia: 10 kg $17.000 (mostrador) o $19.000 (delivery); 15 kg $27.000 / $29.000; 45 kg $66.000 / $66.000. Gas Lezcano: 10 kg $16.000 / $20.000; 15 kg $24.000 / $30.000; 45 kg $65.000 / $65.000. Precios Interior Provincial: Laguna Blanca tubo de 10 kg $16.000; El Colorado 10 kg $17.000; Espinillo 10 kg $18.000 – 45 kg $153.500; Mansilla 10 kg $15.500; Las Lomitas 10 kg $17.500; Belgrano 10 kg $20.000; Güemes 10 kg $16.500 – 15 kg $28.600 – 45 kg $51.050; Tres Lagunas 10 kg $18.000 a $19.000; Colonia Primavera 10 kg $16.000 a $18.000; Clorinda 10 kg $15.000 – 15 kg $22.500 – 45 kg $55.000. En relación al Programa Hogar, el cual constituye un subsidio económico para la compra de garrafas a hogares de bajos ingresos o que no tienen acceso a la red de gas natural, continúan vigente los requisitos referidos a que: * Que ningún integrante del grupo familiar cuente con un servicio de gas natural a su nombre, ni tampoco haya solicitado la Tarifa Social de Gas, esto significa que se puede tener un solo beneficio por casa; * Que los ingresos del grupo familiar no superen los dos (2) salarios mínimos vitales y móviles Si uno de los integrantes es una persona con discapacidad con CUD vigente, los ingresos familiares podrán ser de hasta 3 salarios mínimos vitales y móviles. A la fecha, el SMVM es de pesos trescientos ocho mil ($308.200). En cuanto al método de inscripción, hay que ingresar a Mi Anses con la Clave de Seguridad Social, pudiendo crearla en ese momento en caso de no contar con una. Luego, en el menú, hay que seleccionar ‘‘Programas y Beneficios - Solicitar Tarifa Social’’, por último, elegir la opción ‘‘Programa Hogar’’ y seguir los pasos. Este Programa fue suspendido en el período 2024 y relanzado nuevamente en el mes de Noviembre, con la promesa de que los beneficiarios recibirían un pago retroactivo que cubriría el período entre Diciembre de 2023 y Abril de 2024 -siempre que se hubiera solicitado el subsidio antes de abril de 2024- sin embargo, el monto depositado a los destinatarios no fue superior a pesos quince mil ($15.000). Con posterioridad al relanzamiento, dicho subsidio volvió a abonarse recién en el mes de Enero, proporcionando una suma aproximada de pesos cinco mil ($5.000), sin novedades durante Febrero. El último deposito fue realizado en el mes de Marzo por un importe aproximado de pesos mil ochocientos ($1800) y hasta el día de la fecha no hay novedades respecto al mismo.RELEVAMIENTO DETERMINO QUE MIENTRAS YPF AUMENTO LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES, EMPRESAS COMO AXION BAJARON LOS MISMOS: La Secretaria de Energía de la Nación publicó ayer en el Boletín Oficial un incremento del precio de los biocombustibles, los cuales fueron trasladados proporcionalmente al precio de los combustibles en los surtidores de YPF, de esta manera y luego de realizado una serie de constataciones, se determinó que en la Ciudad de Formosa los precios quedaron de la siguiente manera, siendo llamativo que otras petroleras privadas como AXION tengan a la fecha valores más bajos que la firma estatal YPF. Así: YPF ofrece sus productos a los siguientes valores: Súper a $1267 (precio actual) - $1264 (precio anterior); Súper Infinia $1481 - $1478; Diesel $1289 - $1283 y la Diesel Infinia $1449 - $1443. En el caso de Shell: mantiene todos sus precios, la Súper a $1.337, la V-Power Nafta $1.589, la Fórmula Diesel $1.376 y la V-Power Diesel $1.585. Axion: la nafta Súper se comercializa a $1.304, la Quantium a $1589 - $1.603, el Axion Diesel a $1.393 y el Quantium Diesel también a $1580 - $1.603. Por último, en las estaciones de Bandera Blanca, la Super se ofrece a $1220; Gasoil $1390 - $1350; Podium $1590; Eurodiesel $1599. El Ombudsman Provincial, advirtió que, el Gobierno Nacional decidió volver a postergar la actualización del impuesto a los combustibles pautada para mayo, movimiento que suele tener traslado directo a los precios de la nafta y el gasoil en surtidores. Vale destacar que mantener sin actualización el componente impositivo de la nafta y el gasoil le cuesta al Tesoro más de USD 200 millones al mes. La intención, al igual que sucedió con las tarifas de servicios públicos, es mantener la desaceleración de la inflación después de dos meses en que el indicador estuvo en alza, más aún cuando YPF concentra cerca del 60% de las ventas de combustibles de la Argentina y sus competidoras suelen moverse en el mismo sentido para no perder mercado.