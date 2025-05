Durante los días lluviosos y de alta humedad, reiteran la necesidad de acentuar la prevención del dengue

A pesar de la buena situación epidemiológica que transita la provincia respecto a esta enfermedad, la eliminación de los recipientes para evitar que se formen criaderos de mosquitos sigue siendo la medida fundamental.

Teniendo en cuenta que en el territorio los días se vienen presentando con precipitaciones y humedad en aumento, y que el pronóstico indica que así continuará a lo largo de esta semana, desde el Ministerio de Desarrollo Humano piden a los vecinos que refuercen las accciones de prevención del dengue.

Si bien “hubo un ascenso mínimo en los casos, prácticamente sin variaciones en relación a la semana pasada y la situación epidemiológica sigue siendo estable en toda la provincia, lo principal es no relajarse con las medidas y seguir cumpliendo con la prevención, precisamente para mantener estos buenos resultados”, enfatizó la directora de Epidemiología y Medicina Tropical de la cartera sanitaria, la doctora Claudia Rodríguez.

Recordó que en años anteriores, en esta época “los casos de dengue presentaron un pico de aumentos” y comparando eso con lo que está sucediendo en este momento “estamos bien y si nos seguimos cuidando podemos hacer que este escenario favorable siga así, con los casos controlados”, mencionó.

La doctora insistió que para lograr eso, la medida clave “es la eliminación de recipientes donde el mosquito puede poner sus huevos y reproducirse, es decir, los criaderos. Porque, cuanto menos mosquitos tenemos, menos circula el virus del dengue y menos probabilidades hay de que la enfermedad se transmita y de que los casos aumenten”, aseguró.

En ese sentido, hizo ver una vez más que los días lluviosos y de humedad alta “son los más adecuados para que el mosquito se reproduzca porque es cuando se junta agua en los recipientes que tenemos, sobre todo, en los patios. Y es cuando debemos prestar más atención y acentuar la prevención”.

Eliminar los recipientes que no se usan y están tirados; mantener bien tapados los que se usan para juntar agua como: cisternas, aljibes, tanques; reemplazar el agua por arena en los floreros; desagotar, fregar, lavar y cambiar el agua de los comederos y bebederos de las mascotas; dar vuelta boca abajo los recipientes que no se utilizan y colocar larvicida en los que no se pueden tapar ni dar vueltas, marcó la epidemióloga como las acciones que se deben seguir cumpliendo diariamente.

Además, señaló que los patios “deben mantenerse limpios y con el pasto corto” y que es de suma importancia abrirle las puertas a los brigadistas sanitarios cuando visitan las casas “para que hagan su trabajo y para que den las instrucciones de cómo deben llevarse a cabo las medidas para que sean correctas y efectivas”, cerró.