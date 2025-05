Desde el ODEPOE se señaló la necesidad de revalorizar el sufragio en la ciudadanía

La baja asistencia a las urnas en las elecciones llevadas a cabo durante este año, nos lleva a hacer un llamado a toda la sociedad, para reflexionar sobre la importancia del voto y rechazar el transfuguismo político que, distorsionan las representaciones democráticas. En este contexto, se resaltó que en nuestra provincia en el 2021 existió un 73,23% de participación ciudadana y en el 2023 un 75,69%, en las denominadas elecciones de medio término-

El -ODEPOE- (Observatorio de Derechos Políticos y Electorales) que funciona en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, señalaron que, el ausentismo record en las urnas, viene siendo lo más relevante en los primeros comicios de este año, donde en Chaco solamente votó el 52% del padrón, con una caída de 14 puntos respecto al 2021, en San Luis la merma fue del 12,5%, Jujuy y Salta también mostraron descensos de más de 5 puntos, en Santa Fe apenas participó el 55,6% e igual situación se presentó en las legislativas de CABA con el 53,35%, con lo cual, lo que pareciera ser un fenómeno transitorio, es algo mucho más profundo, donde “se entremezclan malestar y bronca por la situación económica y social, la disociación entre las candidaturas y lo que están ofertando, donde la gente siente como que no hay una respuesta a sus problemas y esa desconexión genera desinterés que se traduce en la frase -no me representan, no voy a votar-, a lo que en nuestra provincia, se suma fuertemente el denominado -transfuguismo político- como elemento distorsionador de la representación”. Desde 1983, la participación electoral bajó en promedio cinco puntos por década. En los ’80 superaba el 80%, mientras que hoy, en muchos casos, apenas ronda el 55% o incluso menos. Aunque el número total de votantes crece nominalmente, el padrón lo hace más rápido, y cada vez hay más gente que opta por no ir a votar, por lo que, el ausentismo ya no es una excepción, sino una constante que obliga a revisar cómo se construye la representación política en el país. La pregunta que queda abierta es si, los partidos lograrán reconstruir ese vínculo, o si la desafección seguirá creciendo. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, desde el -ODEPOE- continuamos trabajando para reflejar la importancia que tiene el voto, pues, sabemos la relevancia que tuvo la recuperación de la democracia y el voto en el 83, por lo que, no podemos dejar diluir ese espíritu y ese pensamiento. No obstante, lo cual, sí advertimos que, la falta de discusión de temas relevantes a nivel local o nacional, contribuye a este desinterés generalizado, por lo que, nos obliga a revisar cómo se construyen las representaciones. Es aquí donde la gente rechaza y desconfía, presumiendo que determinados sectores políticos o candidatos, al ingresar al fenómeno del “transfuguismo político” buscan únicamente asegurarse cargos o bancas sin ningún tipo de programas o proyectos políticos. Es por ello que, el termino tránsfuga está referido “a la persona que huye de una parte a otra y también, a la persona que se pasa de un partido a otro”. En este segundo caso, es donde se producen un alejamiento del tránsfuga, tanto del partido en cuyas listas se presentó, como del electorado que lo votó, originando un menosprecio en la relación del representante con los electores y un total distanciamiento de los compromisos electorales asumidos con los ciudadanos, provocando inestabilidades políticas, que a menudo producen favores a otros sectores, perjudicando la gobernabilidad democrática al dificultar que las instituciones políticas operen como es previsto y cumplan con sus funciones. Estos cambios de orientación ideológica son las que producen justamente la desaparición o crisis de los partidos políticos, toda vez que, el oportunismo o búsqueda de mejores posiciones políticas, junto a la existencia de compensaciones económicas -transfuguismo retribuido-, vulneran normativas como la Ley de Ética Pública Nº 25.188, entre otras, haciendo surgir si estas situaciones pueden ser consideradas como problemas de representación, con efectos jurídicos o por el contrario si únicamente afectan vínculos estrictamente políticos ajenos al campo del derecho y donde la propia Justicia Electoral ha entendido que la misma, se circunscribe en este aspecto a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales por parte de los candidatos, “y no así de sus comportamientos posteriores una vez electo”. Es que el problema de transfuguismo político, en su faz jurídica, surge de lo establecido por la Constitución Nacional y las leyes vigentes, así como por la jurisprudencia de la CSJN y de la Cámara Nacional Electoral que identifican al partido político como único medio de acceder a los cargos electivos parlamentarios, sin desconocer que este fenómeno también importa un conflicto sociológico de la representación y de la legitimidad, toda vez que la relación entre el representante – candidato y los representados, se ve defraudada, agrietada, produciéndose la denominada “borocotización” del sistema político, que lleva a que la participación en las urnas sea cada vez más inestable en nuestro país.