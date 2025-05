Denuncian que en la actualidad en las auditorías a pensiones por invalidez, existe un vacío legal, donde cada médico evalúa según su criterio

Advierten que, todos aquellos beneficiarios que tengan turnos para Auditoría por Discapacidad, deben asistir a las mismas-

En un contexto de incertidumbre generada por procedimientos y parámetros poco claros en el sistema de Auditorías, llevado adelante por el Gobierno Nacional, habiéndose enviado cartas documentos a miles de personas, en la actualidad la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, “denunció que el proceso se está desarrollando sin un criterio médico unificado y claro, lo cual genera incertidumbre, no solamente a las personas involucradas, sino también a las Instituciones”. Esto significa que cada médico puede evaluar de acuerdo a su propia perspectiva y ello es muy riesgoso, toda vez que no hay garantía de transparencia. En nuestra provincia, ya se ha Auditado toda la Ciudad Capital y a partir del próximo 28 del corriente mes y año, se continuarán los procedimientos dentro de un 2do llamado en todo el Interior Provincial. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que en la práctica, todo esto se traduce en una gran inseguridad para quienes deben ser auditados, particularmente en poblaciones rurales donde el acceso a la información es más limitado y donde la mayoría de la gente, ni siquiera recibió la carta documento de Andis, lo que la expone a que podrían perder la pensión aunque no hayan sido correctamente notificados. En este punto, informó a todos aquellos que tengan dudas si recibieron o no la citación, que revisen el domicilio declarado en ANSES y se comuniquen con el Chatbot TINA por Whatsapp de la Agencia Nacional de Discapacidad, para lo cual deben agendar como contacto el Nro. Telefónico 11 3910 1010, debiéndose tener en cuenta el Horario de Atención de 08 a 16 horas para los casos en que deban ser atendidos por personal de la ANDIS. Por otra parte, el funcionario provincial señaló que, existe una fuerte confusión generalizada en cuanto a que el CUD (Certificado Único de Discapacidad) y el CMO (Certificado Médico Oficial), son lo mismo y ello no es así, toda vez que el CUD es un derecho, no una obligación y que muchas personas no lo poseen por decisión propia o porque el trámite es complejo y no todos logran acceder al mismo, pero ello no significa que su invalidez no haya sido evaluada medicamente. Finalizó señalando que en contacto con la Dra. CALOGERO, Maria de los Ángeles, Directora Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, la misma informó que se encuentran trabajando en la confección del Instrumento correspondiente donde se establezcan los nuevos criterios médicos de evaluación, esto es un nuevo baremo, lo que Gialluca consideró que la continuidad de las Auditorías en estas condiciones no solamente colocan en riesgos los derechos de los beneficiarios sino que no se garantiza la transparencia en el proceso, toda vez que para hacer una evaluación se necesita de un criterio médico claro establecido por la ANDIS, para que los médicos sepan cómo actuar ante cada caso, y si bien el baremo anterior era anticuado, obsoleto, lo cual originaba vulneraciones de derechos al ser inflexible lo que excluía a cierta población, “en la actualidad estamos peor, pues no existe criterio alguno”, situación ésta que se replica en todo el país, y en el caso del NEA, por lo cual encontrándose todas las pensiones en un proceso de evaluación, ya que no solamente se ha citado a gente con discapacidad sino también han incluido adultos mayores, pensiones por vejez y madres de 7 hijos, que fueron otorgadas en su momento legalmente bajo Decretos del Gobierno Nacional, se ha profundizado la incertidumbre al no conocerse específicamente cuales serán los nuevos criterios médicos, o si finalmente, todo quedará “al criterio unilateral y al buen entender y saber de los actuales funcionarios de la ANDIS”.