Alrededor de 2400 personas participaron de una jornada sobre autismo en el Estadio Cincuentenario

Este sábado 3 de mayo, en el Estadio Cincuentenario, en la jornada sobre autismo “Conocer para incluir, comprender para conectar”, disertó el profesor de Educación Física Eduardo Sotelo. Se trata del director de la Diplomatura en Abordaje de la Inclusión Educativa y Trastornos del Espectro Autista en el Campo de la Educación Física Escolar en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) y el Instituto Universitario River Plate (IURP).

Fue organizado por el Gobierno de Formosa, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS) y la Asociación “Camino Azul” TEA Formosa. Alrededor de 2400 personas se inscribieron para esta actividad gratuita, la cual había iniciado con la etapa de acreditaciones, a partir de las 8 de la mañana.

Sobre esto, el administrador general del IAS, el arquitecto Edgar Pérez, consignó que los destinatarios de la convocatoria fueron todas aquellas familias, niños, jóvenes e instituciones educativas, “para tomar contacto con un profesional de mucha experiencia en el tema de autismo, fundamentalmente”.

Esto a los fines de “conocer para incluir, comprender para conectar -como decía el eslogan de la jornada-. Esta no es una frase, sino la necesidad de que hablemos de autismo y de que también se tome conciencia de buscar las herramientas para que cada familia, que tiene en su seno un niño o un joven con autismo, sepa cómo debe manejarse y qué herramientas tiene a su alcance”.

Mejorar su calidad de vida

Hizo hincapié también “en cómo desde el Estado, mediante las políticas públicas, se busca acompañarlos con la intención de mejorar su calidad de vida. Es decir que no están solos: hay un Gobierno, que a través de sus instituciones, les brinda todo lo que necesiten para salir adelante”, remarcó Pérez.

Y agregó que para “aquellos que hoy forman parte de instituciones y tienen la responsabilidad, por ejemplo, de estar al frente de un aula, de la salud, o aquellos dedicados a la atención de los pacientes, decirles que también hay herramientas para ellos”, que fue precisamente de lo que se trató en este evento.

Siguiendo esta línea de poner en valor el apoyo del Estado, señaló la presidenta de la Asociación “Camino Azul” Florencia Santa Cruz que “es fundamental”, a la vez que se mostró emocionada por la convocatoria que superó todas las expectativas, con alrededor de 2400 personas inscriptas.

“Las que componemos la asociación somos todas familias que tenemos niños con autismo y solos se nos hace difícil, todo lo que logramos es gracias al acompañamiento del Gobierno”, subrayó.

Por su parte, el profesor Sotelo expresó que se sentía muy contento por el interés que despertó su presencia, marcando que “cuando hablaba con todos los que organizaron el evento me contaban la cantidad de inscriptos, me puso muy contento, en el sentido de toda la sociedad está interesada en este tema”.

Igualdad de condiciones

Sotelo planteó que “a veces aparece como esa frustración en las familias de decir ‘hay docentes que no les interesa conocer las características de mis hijos’”, así como no están a la mano “los apoyos que existen para participar en igualdad de condiciones”, indicó.

Por ello es que entonces, en principio, fue para él “una responsabilidad enorme” en cuanto a “poder llegar a los corazones” de los participantes, “porque ellos después pueden ser una puerta y una posibilidad para esos niños y jóvenes, o también una barrera, y allí está el gran desafío, porque, en definitiva, eso termina marcando la vida de ellos”, reflexionó.

Finalmente, consideró que el lema de la actividad no “solamente es una frase”, sino que se instaba a “hacer algo”, enfocada hacia la “acción” y “eso es fundamental”, ya que “uno no puede acompañar la vida de personas si no conoce y no termina conectando”.

Por tanto, lo importante de todo esto es “mirar al otro y comprenderlo” para que “sienta que está siendo acompañando por uno, sobre todo, cuando hablamos de personas en las que se pone en juego lo afectivo”, concluyó.