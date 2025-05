Acudirán a la Justicia Federal para la reparación y mantenimiento de la Ruta Nacional 11 y obtener una solución de fondo en relación al "Puente Blanco"

Desde la Defensoría del Pueblo, se informó que, en atención a la falta de mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 11 que atraviesa las Provincias de Formosa, Santa Fe, Chaco y termina en la frontera con Paraguay, (sumado a las otras trazas nacionales que surcan nuestro territorio, como la 81, 86 y la Ruta Nacional 95), situación agravada por hechos puntuales, “como el deterioro de toda la estructura del denominado Puente Blanco desde hace varios años”, se impulsará una formal presentación por ante el Juez Federal de Reconquista, Dr. Aldo Alurralde, quien ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad a realizar las reparaciones necesarias en el tramo que atraviesa los Departamentos Vera, San Javier y Gral. Obligado en la Provincia de Santa Fe y que si bien sufriera la apelación por parte del Gobierno Nacional, la Cámara Federal de Resistencia, Chaco, “rechazó este lunes el recurso de apelación interpuesto por la Dirección Nacional de Vialidad y ratificó el Fallo dictado el 10 de marzo del 2025”; a quien se solicitará que el Gobierno Nacional y más específicamente Vialidad Nacional se hagan cargo de las reparaciones, tapen los pozos, desmalecen, iluminen, construyan puentes de la Ruta Nacional Nº 11. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, resaltó la decisión del Juez Federal de Reconquista que ordenó la medida e incluso le puso como límite para terminar los trabajos el 28 de abril y le pide a Vialidad Nacional, los nombres de los Funcionarios a cargo de tomar decisiones para posibles sanciones. El Funcionario Provincial, añadió que, hemos agotado todas las vías administrativas necesarias, viajado a Buenos Aires y mantenido reuniones con el Sub Administrador General Ing. Osvaldo Adrián Fuentes, el Gerente Ejecutivo de Proyectos y Obras Ing. Víctor Francisco Farre y el Gerente de Asuntos Jurídicos Dr. Marcelo Roberto Sáenz Urquiza, en la Sede de Vialidad Nacional, celebramos una Audiencia Pública en el Senado de la Provincia de Santa Fe y, sin embargo, hasta la fecha, no hemos tenido ninguna respuesta que no sea el abandono permanente, con lo cual, se agravan los problemas y ahora nos queda esta instancia judicial, “recordando que en el año 2018 ya acudimos al Juez Federal Subrogante, Dr. Fernando Carbajal, quien resolvió en relación a la acción judicial interpuesta, que tenía por objeto que Vialidad Nacional presente un -Proyecto Técnico de Obra- para el denominado -Puente Blanco- que garantice la seguridad de los usuarios y donde S.S. ordenó que se readecue la demanda integrando a la Litis al Estado Provincial y Municipal”. Gialluca fue enfático en cuanto a que, rechazamos los argumentos electoralistas que hoy dicen, “que se utiliza el Puente Blanco como herramienta para culpar al Gobierno Nacional por un deterioro que lleva décadas”, esto no es así, pues tenemos los antecedentes que durante la gestión de Mauricio Macri, Alberto Fernández, se concretaron idénticas denuncias y nunca existió voluntad política ni siquiera para sentarse a dialogar y encontrar alternativas de solución para la gente. En este sentido, remarcó que, entendemos el momento de la Argentina, pero tampoco se pueden abandonar las Rutas Nacionales porque hay un riesgo de vida permanente y lo tragicómico es que el Estado Nacional por un lado no puede estar realizando campañas de seguridad vial, cuando por el otro lado, las rutas no están en condiciones y los usuarios para esquivar un bache tienen que cambiar a la mano contraria, produciéndose accidentes, a lo que debemos sumarle que en la última reunión que mantuvimos con el Presidente de la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA), Mario Emmert y el Gerente de la misma, Mario Ramello, “volvieron a denunciar el grave deterioro de la Ruta Nacional Nº 11 en su totalidad, por lo que, también se sumarán a la presentación y estamos en contacto permanente con la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y Chaco, para obtener respuestas a lo más inmediato y urgente sin estar culpando a nadie, pues este es un deterioro progresivo y actualmente, lo único que existe es la decisión del Titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, de cerrar los contratos vigentes en todo el país porque con la situación financiera, se volvieron -inviables su finalización”, siendo esta una decisión inédita que nunca vivió la argentina y que nos está mostrando la inoperancia y el desprecio hacia el interior, pues, si esos pozos o el Puente Blanco estuviera en Buenos Aires, ya todo estaría solucionado”.