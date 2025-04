Se lanzaron los Cursos de Oficios Digitales 2025

Este viernes 11 de abril, a las 10 horas, la Subsecretaría de Empleo en conjunto con el Centro de Inclusión Digital (CID), llevaron a cabo el lanzamiento de los Cursos de Oficios Digitales 2025 en la sede del CID ubicada en el barrio Lote 111 de la ciudad capital.

Vale destacar que estos cursos fueron pensados para fortalecer el crecimiento personal y profesional de los formoseños, ampliando el acceso a herramientas digitales claves para el mercado laboral actual.

En ese marco, Rodrigo Sandoval, subsecretario de Empleo, indicó que este lanzamiento se realizó en conjunto con el CID y en su sede, justamente, para aprovechar las instalaciones del lugar que cuenta con dos salas de “última generación” en sistemas de computación.

Asimismo, detalló que son 10 los cursos de formación que pone a disposición en este primer tramo del año, es decir, desde abril a agosto, con el fin de poder abordar, en principio, “conocimientos básicos sobre distintos temas” para, luego, “desarrollar en la segunda etapa del año ya un nivel intermedio para que los vecinos de la zona “puedan formarse y aprovechar las instalaciones y las capacitaciones de calidad y gratuita que brinda el Estado formoseño”.

“En verdad ya hemos iniciado la semana anterior con los primeros cursos, nosotros vamos intentando que el conocimiento se vaya traspasando, por así decirlo, en distintos niveles. Comenzamos con lo más básico como, por ejemplo lo que es paquete de Office, operador de PC y también alfabetización digital”, explicó.

Y amplió: “Tres cursos fundamentales para que una persona pueda incursionar en el mundo de lo digital y, sobre todo, vaya adquiriendo estas habilidades que hoy son necesarias para el mundo del empleo”.

El funcionario aseguró que, de esta manera, dan cumplimiento a “lo que siempre nos pide el Gobernador”, de “ir a buscar a cada formoseño y llevar las políticas públicas hacia su mano para que sea accesible y para que pueda desarrollarse”.

“Hay algo particular que tiene este lugar, que no es público, sino del sector privado, porque pertenece a una cooperativa en conjunto con el Estado”, aclaró; y resaltó “la unión entre el público y privado, como bien lo sabe hacer el Estado formoseño”, a la vez que aseguró: “Muchos se equivocan cuando piensan que no trabajamos para el privado”.

Por último, Sandoval anticipó que, en las próximas dos semanas, también inaugurarán el Club Digital, en un trabajo mancomunado de la Subsecretaría a su cargo, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el Polo Científico y la Asociación de Emprendedores Formoseños, al que calificó como “un espacio público de tecnología enclavado en medio de barrios populares”.