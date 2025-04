Por el Día Mundial de la Concientización sobre el autismo, habrá una maratón en la Costanera

Se realizó este martes la presentación oficial de actividades conjuntas entre el Gobierno provincial y la asociación Camino Azul para brindar concientización sobre el autismo.

Las mismas iniciarán este miércoles 2 con una “maratón azul” en la Costanera Vuelta Fermoza a las 17,30 horas y tendrán continuidad durante el mes, para dar visibilidad a las personas incluidas en el espectro autista y la necesidad de fomentar una mayor inclusión en la sociedad.

Participaron del lanzamiento en el paseo costanero, el ministro de Cultura y Educación Julio Aráoz, el administrador general del Instituto de Asistencia Social (IAS) Edgar Pérez, el Secretario de Deportes Mario Romay, la presidenta de la asociación Camino Azul TEA Formosa Florencia Santa Cruz, Gustavo Miers, el jefe de la Modalidad de Educación Especial, legisladores provinciales, concejales, entre otras autoridades.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) Pérez dijo que además fue una oportunidad para poner en valor las políticas públicas que impulsa el Gobierno provincial tendientes a lograr que la inclusión no sea un slogan. “Queremos lograr la empatía, el involucramiento de la comunidad organizada” enfatizó.

Trajo a colación que funciona hace nueve años el programa provincial de Equinoterapia, que atiende a niños y jóvenes de toda la provincia con distintas discapacidades, incluidos muchos niños con TEA. “Es una herramienta que como terapia complementaria es muy buena para este tipo de trastornos” subrayó.

Santa Cruz por su parte comentó que está todo listo para que la maratón azul sea un éxito, ya que en sólo tres días de inscripción logró 500 inscriptos. Añadió que aquellas personas que no pudieron hacerlo, de todas formas pueden concurrir a participar, vistiendo una prenda azul, que se utiliza como símbolo del autismo porque representa la tranquilidad y los desafíos que viven las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sus familias.

Anticipó que las actividades continuarán durante todo el año, y manifestó su entusiasmo porque a partir de la alianza con el Gobierno provincial, la asociación podrá visitar el interior, ampliando su cobertura.

Sobre el día de la maratón, anticipó que se instalarán más de veinte stands informativos pertenecientes a las instituciones que trabajan para las personas con TEA, como los hospitales, la Junta Evaluadora que realiza el Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otros organismos.

Además, habrá una feria emprendedora a cargo de jóvenes con esta condición, para fomentar su trabajo y darle visibilidad.

Acompañamiento

La referente de Camino Azul valoró el importante acompañamiento del Estado provincial en este tipo de actividades y particularmente de la diputada provincial Yanina Insfrán, quien participa activamente de las propuestas.

“Yo siempre les digo a los padres, nosotros tenemos que trabajar en conjunto. La asociación sola no puede ir al interior, la asociación sola no puede aprobar una ley, no puede sacar una resolución. Entonces necesitamos trabajar en conjunto entre el Estado, la familia, la asociación, el gobierno. Es necesario trabajar en conjunto y gracias a ese trabajo en conjunto estamos logrando muchísimas cosas” consideró, poniendo como ejemplo la organización de la maratón, con el respaldo del IAS.