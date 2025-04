La semana cerró con un aumento en los casos de dengue

Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a mantener los patios limpios, con los recipientes sin agua, desagotándolos, tapándolos o colocándolos boca abajo. Y aplicando el larvicida en los que no pueden taparse. Estas medidas deben acentuarse durante los días de lluvia y de alta humedad para evitar que se formen criaderos de mosquitos.

El Gobierno de la provincia de Formosa a través del Ministerio de Desarrollo Humano informó la actualidad del dengue. En los últimos siete días se realizaron 5.214 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, de los cuales 61 resultaron positivos para dengue.

Los casos se distribuyeron principalmente en Formosa capital (26), seguida por San Martín 2 (14), El Espinillo (5), General Belgrano (3) y Siete Palmas (3), entre otras localidades.

A pesar del aumento de casos, el sistema de salud provincial informó que no hay pacientes internados en hospitales de tercer nivel de complejidad en la capital, y no se han registrado fallecimientos. Asimismo, no se han requerido transfusiones de hemocomponentes para tratar a los afectados.

Desde el inicio del año 2025 hasta la fecha, se acumulan 791 casos diagnosticados en toda la provincia, con circulación de los serotipos DEN 1 y DEN 2. La cifra de fallecidos por dengue en este periodo se mantiene en cero.

En cuanto a las acciones de control, las brigadas sanitarias realizaron operativos en 6.261 viviendas, de las cuales 3.545 fueron bloqueadas con control focal domiciliario.

En 727 casos, los residentes se negaron al ingreso de la brigada sanitaria. Además, se erradicaron criaderos de larvas en 413 viviendas y se distribuyeron repelentes y larvicidas producidos por LAFORMED.

Un total de 359 personas se encuentra abocadas a las tareas de control y prevención del Aedes aegypti en el territorio provincial.

Desde el Ministerio insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana para combatir la enfermedad, recordando que el dengue es prevenible si se eliminan los criaderos de mosquitos.