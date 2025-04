“Javier Milei que no tiene un plan, no tiene idea y no sabe para dónde disparar” consideran

El gerente de la empresa Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor), Walter Maldonado criticó con dureza la política que aplica el Gobierno Nacional en la macroeconomía, al señalar que el presidente Javier Milei “no tiene un plan, no tiene idea y no sabe para dónde disparar”.

Se refirió a la caída en la actividad industrial, que impacta en forma directa en las pequeñas y medianas empresas, al señalar que “es malisimo porque con tema de costos, si las máquinas están paradas, no se produce, no hay ingreso, no se puede mantener la actividad comercial en sí, ni tampoco la mano de obra”.

Dijo que esto trae encadenadas situaciones extremas como despidos de trabajadores, suspensiones, falta de pago de sueldos. “Eso es producto de la nefasta macroeconomía que está llevando el gobierno de Javier Milei que no tiene un plan, no tiene idea y no sabe para dónde disparar” insistió.

En declaraciones que brindó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) marcó el contraste entre Nación y Provincia, remarcando que en Formosa el Estado planifica sus políticas, haciendo referencia en este caso a la entrega de alimentos nutricionales destinados a los comedores escolares, de toda la provincia.

“Estamos en las antípodas de lo que es el Gobierno nacional y estamos felices de hacer el bien como dicen las banderas de nuestro partido” expresó.

Producción

Al referirse a la planta Nutrifor, señaló que la producción de pequeños productores que abastecen a esta empresa, está garantizada y no se registran inconvenientes.

Reconoció que se suscitan algunos inconvenientes con proveedores externos de productos como leche y azúcar, a cargo de pequeñas y medianas empresas. “Les afecta esta macroeconomía y se dilatan un poco las entregas” precisó, tras señalar que una entrega que se pautaba en 15 días, ahora se cumple en 30 o 40 días.