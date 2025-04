Ibáñez: “En el plan económico de Milei la producción y las industrias no existen”

El Ministro, también, anticipó que el pago del medio aguinaldo de julio está garantizado por la buena administración del Estado provincial.

En diálogo con AGENFOR, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Oscar Ibáñez, se refirió a la situación económica actual y sostuvo que “el Presidente, por lo general, señala indicadores que no sabemos de dónde saca, números que no sabemos de dónde provienen, él hace política con eso”.

“La realidad es que la economía argentina está mal, el consumo está por el piso, el empleo está por el piso, no se reactiva, y hay medidas inexplicables”, añadió.

El funcionario, entonces, cuestionó que la gestión nacional permita que ingresen “máquinas viejas, camiones viejos, chatarra del mundo sin pagar impuestos” mientras “nuestras fábricas se están cerrando y nuestros trabajadores se quedan en la calle”.

“Entonces, hay medidas que no se entienden. Abrís la importación directamente de todos los productos, los textiles, el calzado, no va a quedar una fábrica argentina, escuchen a las pymes, escuchen a las cámaras empresariales”, manifestó.

Y agregó: “Es un plan económico en el cual la producción no existe, las industrias no existen, el campo no está bien, que es un poco el motor de la economía de los dólares por la exportación, no está bien. Entonces, es muy difícil entender esos números del Presidente”.

Focos de ajuste

En ese sentido, Ibáñez aseguró que “la motosierra pega fuerte en cuatro o cinco sectores” y precisó que, en primer lugar, afecta a los trabajadores tanto del Estado nacional como los privados porque “le paraste todas las obras públicas, la industria está mal y con la importación se está cerrando”.

“En segundo lugar, los jubilados. Los pobres viejos todos los miércoles van al Congreso a reclamar por sus derechos, por un bono de 70 mil pesos, cuando el gobernador Insfrán dio un bono de 700 mil pesos”, diferenció.

Y recordó que, la Caja de Previsión Social de la provincia “no está siendo asistida por el gobierno de Milei lo que le corresponde por ley” al mismo tiempo que advirtió que esto no sólo le pasa a Formosa sino que son “13 provincias a las que no nos dan un peso de los convenios firmados que nosotros aportamos también al sistema nacional”.

En tercer lugar, opinó el titular de Economía, se ubican las provincias y municipios con “la parálisis de toda la obra pública, de las viviendas, de las rutas”.

Finalmente, señaló que otro gran sector de ajuste son los empresarios argentinos con sus pymes que “son los que dan trabajo”, y volvió a lamentar la “apertura indiscriminada de la importación”.

“¿Por qué cae el consumo? Porque la gente no tiene plata. Entonces, esos son los lugares donde esta motosierra maldita, como digo yo, está pegando fuerte. Pero hay otros lugares más, el área social, por supuesto”, aseguró.

Y aclaró: “Se dice que el consumo, por ejemplo, no se mide bien porque ahora hay muchas ventas por internet que no se contabilizan. Sí, yo no digo que no haya ventas por internet. El e-commerce es lo nuevo. Hoy hasta podés comprar, no sé, un elemento en Estados Unidos, te lo traen hasta a tu casa. Pero los comestibles, los medicamentos, el litro de nafta, no van por internet”.

De esta manera, analizó Ibáñez, “no se puede tomar un hecho aislado y trasladarlo como que es la realidad total”, por lo que ratificó: “La única verdad es la realidad del supermercado, la realidad de la estación de servicios, la realidad de la farmacia”.

Contraste

En otro orden, el Ministro se refirió al pago de haberes de abril que inició este lunes 28 y aseguró que “el aumento del 45% en tres tramos está garantizado”, a la vez que recordó que, luego, “se viene el medio aguinaldo que es un derecho de los trabajadores y vamos a poder abonar sin ningún problema”.

“¿Por qué? Por una buena administración que hace el gobernador Insfrán, no tener deudas, no tener bonos emitidos en moneda extranjera, que tienen muchas provincias que están muy mal por ese tema”, explicó.

Y cerró: “Eso hay que reconocerle, yo diría, permanentemente al gobernador Insfrán; y se lo reconocen fuera de la provincia”.