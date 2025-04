Afirman que continua cayendo el consumo de alimentos a la par que se produce un fuerte aumento en la carne vacuna

Corroboraron desde la Defensoría del Pueblo, el permanente retroceso diario del consumo en los rubros de los alimentos, bebidas, lácteos, indumentaria, artículos de limpieza, entre otros, con lo cual, ya no queda duda alguna de que el actual ajuste económico lo están pagando los trabajadores y los sectores populares de nuestro país. Hay dos datos diferentes circulando en los últimos días sobre la evolución del consumo. La primera, son los datos del INDEC, que señalaron en su última medición una caída del consumo de febrero del 0,3% respecto al mes anterior. Por otra parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios midió una recuperación del 4,2% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, pero la realidad demuestra que la gente cada vez puede comprar menos productos esenciales para sus hogares. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, los precios de los principales cortes de carne han registrado fuertes aumentos en las últimas semanas, según datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Entre fines de marzo y abril, el llamado aguja o lomo, trepó un 36%, pasando de $9.759 a $17.339; la carnaza común también subió un 36%, de $7.381 a $10.100; el cuadril aumentó un 33%, de $12.719 a $17.500; y la paleta escaló un 32%, de $10.152 a $13.400. En tanto, otros cortes, como la nalga, la bola de lomo, tuvieron incrementos de entre el 16% y el 28%. Estas subas, impulsadas por la inflación y ajustes preventivos, así como especulativos ante la devaluación, han restringido aún más el acceso a la carne para amplios sectores de la población. Volvió a ratificar que, el consumo masivo lleva 16 meses de retracción, y la carne vacuna no es la excepción. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), en marzo el consumo cayó un 2,7% mensual y un 5,4% interanual, alcanzando un promedio de 47,8 kilos por habitante al año, el nivel más bajo en tres décadas. Por su parte, las ventas en supermercados y autoservicios también reflejan esta tendencia, con descensos del 7,1% y 3,7%, respectivamente. Muchos hogares han reducido la frecuencia de compra o eliminado directamente la carne de sus dietas. La inflación, que en marzo alcanzó el 3,7% según el INDEC, con un alza del 5,9% en alimentos, sigue golpeando los bolsillos. En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor acumula un 8,6%, con un 55,9% interanual. En este contexto, los salarios no logran equiparar el ritmo de los precios, forzando a los consumidores a adquirir lo mínimo indispensable.