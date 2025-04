Advierten por el vaciamiento de la AGN: “Todo Gobierno nacional necesita el control externo”

De a poco, el Gobierno nacional del presidente Javier Milei dejó que se vaciara de integrantes la Auditoría General de la Nación (AGN), que es el principal órgano de contralor externo de la Administración Pública, ya que varios mandatos caducaron sin que el Senado haya podido revalidarlos o elegir otros auditores en su reemplazo.

El pasado 27 de marzo, el Colegio de Auditores de la AGN, con la participación de Javier Fernández, Alejandro Nieva y Graciela de la Rosa, auditores generales que cesaron sus mandatos el 5 de abril, y el presidente Juan Manuel Olmos, aprobaron la resolución que garantiza la continuidad del control externo gubernamental.

Esta decisión colegiada, fundamentada en el artículo 85 de la Constitución Nacional y el artículo 123 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156, implicaría que la presidencia de la AGN disponga y arbitre sobre la gestión administrativa general del organismo, la iniciación y continuidad de los proyectos de auditoría aprobados en el Programa de Acción Anual 2025, como así también disponer de todo acto administrativo que requiera el funcionamiento normal del organismo.

Cabe destacar que actualmente la AGN funcionó con un número acotado de auditores generales, es decir, solo los representantes del Senado de la Nación, debido a que los tres representantes de la Cámara de Diputados, cuyos mandatos vencieron en 2024, no fueron designados.

Esta resolución estará vigente hasta tanto el Congreso designe a las nuevas autoridades que representen a cada una de sus Cámaras, según lo establecido por la Ley 24.156.

Al respecto, la licenciada De la Rosa, auditora general de la Nación mandato cumplido, manifestó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que al Gobierno de Milei “parecería que no le interesa, no le importa o no cree que necesita ser auditado. Es una situación muy difícil, vamos a ver cómo la resuelve el Congreso Nacional”.

“Yo ya terminé mi mandato, o sea, soy auditora general de la Nación mandato cumplido en ese sentido, vuelvo a la provincia de Formosa y no estoy esperando tampoco ninguna reelección, ni mucho menos”, indicó.

No obstante, enfatizó que “tengo la experiencia suficiente, después de haber pasado los ocho años en la Auditoría General de la Nación, para decir que todo Gobierno nacional necesita auditorías, necesita el control externo gubernamental”.

Hizo notar que ello “es absolutamente necesario y más con lo que está pasando”, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el DNU del Presidente sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A modo de ejemplo, recordó que “una de las auditorías más importantes que ha hecho la AGN es la del préstamo del Fondo Monetario Internacional que tomó (el expresidente Mauricio) Macri en el 2018 de 45 mil millones de dólares”.

“La AGN hizo una auditoría realmente extraordinaria con respecto a ese préstamo –subrayó-. Tal es así que incluso el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional se reunió con los equipos técnicos de la Auditoría y corroboraron uno de los capítulos donde se decía que Macri no cumplió incluso con las normas del propio Fondo”.

En relación con eso, aseveró que “ahora que de nuevo se va a acudir al FMI, evidentemente que se necesita un control externo”.

“Me pregunto si esos 20 mil millones los van a pagar el Presidente y el ministro de Economía (Luis Caputo). Pero si los va a pagar el pueblo argentino, obviamente se tiene que controlar”, concluyó.