Solís: “Estamos muy felices y convencidos de que el camino que lleva adelante el gobernador Insfrán es el correcto”

Este domingo 2, la villa turística de Herradura fue epicentro de la tradicional Fiesta Nacional de la Corvina de Río, que en esta edición batió un nuevo récord con un total de 678 embarcaciones que participaron de la competencia de pesca a remo.

El vicegobernador Eber Solís estuvo presente en el lugar y tras compartir con los pescadores y las familias presentes en el lugar, destacó que “esta fiesta forma parte de nuestra idiosincrasia y forma de ser”.

Subrayó que “el gobernador Gildo Insfrán tiene la convicción firme de que primero está la gente”, insistiendo en que “primero está el pueblo de Formosa y por ellos vamos a seguir luchando y presentes en cada lugar”.

Respecto a la competencia, comentó que “pude compartir con los pescadores y desde temprano estuvieron muy expectantes y contentos por las piezas que sacaron”.

Asimismo, valoró esta jornada “para de poder venir a compartir en familia, también el almuerzo con los pescadores, y con el pueblo en general de Herradura”.

Por eso, expresó que “estamos muy felices y convencidos de que el camino que lleva adelante el gobernador Insfrán es el correcto”.

Además, Solís se refirió al discurso del presidente Javier Milei, este 1º de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, señalando que “al escucharlo al presidente, uno no sabía en qué realidad está viviendo”.

Enfatizó en que “el pueblo argentino no está viviendo lo que él dijo”, y nombró por ejemplo, lo relacionado a la obra pública, teniendo en cuenta que Javier Milei en su discursos sostuvo que la obra pública no genera empleo; sin embargo el Vicegobernador cuestionó este punto: “Pregúntenle a los millones de albañiles a lo largo del país si la obra pública no genera trabajo, a los ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obra”.

Asimismo, consideró que “la obra pública es un servicio que se brinda a la comunidad y por supuesto que es importante”, pero “el presidente lo niega”.

También dijo que “más de 10 millones de personas han salido de la pobreza o que no hay más inflación, no se de dónde saca eso”, expresó y afirmó que “esa una realidad muy distinta a la que plantea y lleva el Gobernador en Formosa, mostrando primero, las cuentas claras, con superávit en la provincia, sin endeudamiento y fundamentalmente con la provincia en marcha”.

En este sentido, indicó que “los que tenemos la posibilidad de recorrer la provincia, vemos que en cada pueblo o paraje hay obras y programas desarrollados por el Gobierno provincial que antes dependían de Nación, como la caja alimentaria modalidad de aborigen y así muchos ejemplos donde el Estado está presente”.

Y al concluir, dejó en claro que “el Gobernador como siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo por su compromiso con el pueblo de Formosa”.