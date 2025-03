Solicitan al Gobierno Nacional prorrogue por Decreto la Moratoria Previsional

La misma permite regularizar periodos sin aportes anteriores al 2009, descontando el costo en hasta 120 cuotas del haber previsional-Luego de que en el Congreso de la Nación, no se obtuviera el quorum necesario en la Cámara de Diputados, para debatir una serie de proyectos entre ellos, los que apuntaban a extender la moratoria previsional, otorgar un bono extraordinario a jubilados y pensionados y a garantizar la gratuidad de los medicamentos esenciales a los afiliados de PAMI, desde la Dirección de Adultos Mayores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se solicitó formalmente al Sr. Presidente de la Nación Javier Milei que a través de un DNU, extienda por 2 años la moratoria previsional, que le permitirá jubilarse a los trabajadores que no cuentan con 30 años de aportes, toda vez que es evidente y de público conocimiento, la urgencia y la gravedad del tema, ya que cientos de miles de personas, y en algunos años, millones, en su mayoría mujeres, dependen de la moratoria para jubilarse a los 60 años. Sin esta medida, tendrán que esperar hasta los 65 años, más allá de que los mismos en la actualidad deben seguir trabajando porque sus jubilaciones no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Similar requisitoria se efectuó al Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos, como así también al Ministro de Economía Luis Caputo, frente a las profundas desigualdades e injusticias que posee el sistema previsional argentino, donde algunos sectores acceden a haberes previsionales privilegiados, mientras otros reciben únicamente ingresos que no le garantizan una cobertura digna. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que este 23 de marzo vence el régimen de moratoria previsional, que permitía regularizar periodos sin aportes anteriores a 2009 descontando el costo en hasta 120 cuotas del haber previsional. De no existir voluntad política alguna por parte del gobierno nacional, quienes no tengan los aportes suficientes deberán considerar nuevas alternativas, como: * Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Disponible a partir de los 65 años, sin necesidad de aportes previos. Su monto equivale al 80% de la jubilación mínima. En marzo, la PUAM es de $223.297 más un bono de $70.000, totalizando $293.297. * Compra anticipada de aportes: Permite a personas en actividad regularizar períodos anteriores a abril de 2012. Está disponible para mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años, con valores actualizados por inflación. En marzo, el costo por cada mes de aporte es de $27.262,36. * Compensación por edad excedente: Para quienes superan la edad mínima, se computa un año de aportes por cada dos de excedente. * Reconocimiento por hijos: Aplica exclusivamente a mujeres. Se suman años de aportes por cada hijo nacido o adoptado, con beneficios adicionales en casos de discapacidad o acceso a la Asignación Universal por Hijo (AUH). * Moratoria residual de la ley 24.476: Abarca solo períodos previos a octubre de 1993, lo que limita su alcance. Por último, afirmó que, de confirmarse el fin del sistema, se estima que el 60% de quienes lleguen a la edad jubilatoria este año no podrán acceder a una jubilación contributiva, en términos absolutos, serían 149.000 mujeres y 93.000 varones afectados por la medida.