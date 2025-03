La ANDIS ordenó que los beneficiarios de PNC sean auditados en cada una de las localidades que residen

Este cambio de modalidad se inició en la Provincia del Chaco, por lo que se esperan similares instrucciones para nuestra jurisdicción, de manera tal que los Auditores vayan a los lugares donde residen los beneficiarios, para que la gente pueda presentarse a los controles que solicita la ANDIS-En el día de la fecha, en la localidad de Mojón de Fierro, en las instalaciones del Comedor Comunitario San Cayetano, un grupo de Asesores Letrados de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, continuó su asesoramientos técnico administrativos, a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, algunos de los cuales, han recibido Cartas Documento de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), atendiéndose a más de sesenta personas, tareas que continuarán en la Sede del Organismo y el próximo miércoles 19 en el Bº Lote 111 en el Centro de Inclusión Digital. En este contexto, el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, “dio a conocer que la propia ANDIS, viene suspendiendo la modalidad de las Auditorías de Pensiones, en varias localidades de la Provincia del Chaco”, entre las que se encuentran El Espinillo, El Sauzalito, Miraflores y Misión Nueva Pompeya, anunciándose que serán los Auditores, esto es los médicos del PAMI, los que se acercarán a cada una de las localidades, para facilitar los trámites a los ciudadanos. El funcionario provincial, señaló que en nuestra provincia, la irregularidad en las notificaciones de las Cartas Documento por parte de la empresa Urbano Express S.A. -Sucursal Formosa- quien viene dejando estos instrumentos en lugares públicos, medios de comunicación o personas físicas privadas, que no poseen ninguna relación contractual con la firma, a lo que se le suma la defectuosa implementación de las Auditorías por el Ministerio de Salud de Nación y la ANDIS, “exigiéndoles a las personas que residen en una localidad, la obligación de tener que trasladarse, necesariamente a otras más alejadas, lo que implica en la mayoría de los casos, imposibilidades y gastos que no pueden solventar”, confirma que el cambio de modalidad llevado adelante en la provincia del Chaco, es lo que se debe hacer también en Formosa, con el objetivo de que, estas Auditorías esclarezcan y determinen verdaderamente si se trata de personas que poseen algunas dificultad física o de salud. En este sentido, se adelantó que se viene llevando adelante trabajos coordinados con los Municipios, Comisiones de Fomento y el Ministerio de Desarrollo Humano, de manera tal que, cada beneficiario tenga la oportunidad de presentar en tiempo y forma, estudios médicos, e historias clínicas que luego serán debidamente evaluados, por lo que se llevó tranquilidad a todos los interesados, ya que en el caso de encontrarse imposibilitado de comparecer en un primer momento, siempre tendrán la alternativa de justificar su inasistencia al correo electrónico inasistenciapnc@andis.gob.ar, adjuntando un certificado médico que acredite la incomparecencia, más copia de su D.N.I. Por otra parte, desde el Organismo de la Constitución, se esperan nuevas y urgentes directivas de la ANDIS, “de modo tal que estas Auditorías no se conviertan en una caza de brujas, sino en un procedimiento que ponga orden y permita a los Pensionados Por Discapacidad presentar sus antecedentes médicos”, con lo cual, quienes no puedan acreditar una incapacidad laboral igual o superior al 66%, mediante un CMO -Certificado Médico Oficial- , podrían perder este beneficio, recordándose además que conforme a la Resolución 187/25 publicada en el BO, se implementaron nuevos requisitos obligatorios para todos los beneficiarios de la Pensión No Contributivas por Invalidez, especificándose que sus titulares deben ser, argentino nativo o naturalizado y residir en el país, en tanto los extranjeros deben demostrar una residencia mínima de 10 años en Argentina o en caso de menores de edad, sus padres deben haber residido al menos 3 años. Es por ello que, “lo que estamos exigiendo al Ministerio de Salud de Nación y a la ANDIS, es que se comprometan a llevar adelante un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos, como así también, en un análisis integral de la situación socioeconómica de las personas, que garantice que, las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan”.