Ibáñez cuestionó que el Gobierno nacional no cumpla con la Constitución ni las leyes para acordar con el FMI

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, dialogó con AGENFOR sobre la reciente aprobación por la Cámara de Diputados del DNU que permite al gobierno nacional volver a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a pesar de no conocer los pormenores del acuerdo.

Al respecto, dijo que, al margen de la macroeconomía de la gestión nacional de la cual “no sabemos los números”, lo que cuestionan es “que no se cumpla con la Constitución y las leyes vigentes”.

“Hay una ley que se la llama Ley Guzmán, porque el proyecto se llevó a esa época, en la cual se establece con claridad, y no está derogada, que todo nuevo crédito internacional que deba adoptar la República Argentina necesariamente lo debe hacer con el aval del Congreso de la Nación”, indicó.

La “Ley Guzmán” refiere a la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, cuyo ministro de Economía era Martín Guzmán y que fue sancionada por el Congreso en febrero de 2021.

Esa normativa establece que “se debe mandar un proyecto de ley, ser plantado en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras; y si lo aprueban, obtenés el crédito”, pero “esto es, yo hago un DNU, yo mismo se lo mando al Congreso, yo mismo me lo hago aprobar por una mayoría circunstancial, y quedo autorizado a obtener un crédito que no sabemos el monto y no sabemos las condiciones”.

Por eso, ratificó, “estamos en absoluto de acuerdo con esta metodología que el gobierno nacional está implementando”.

Asimismo, Ibáñez lamentó que para este año “tenemos una incertidumbre total” al mismo tiempo que recriminó que la gestión nacional festeje la aprobación del DNU para tomar más deuda “como si hubiera ganado la Selección Argentina” porque “no es para festejar”.

“Lo que pasa es que el Gobierno Nacional está muy necesitado de dólares, todos los días está vendiendo dólares para que no se le escape el dólar comercial”, explicó; y añadió: “Creemos que el Banco Central no debe tener todavía muchas reservas. En cuatro días quemó mil millones de dólares. Entonces, la necesidad de dólares para hacer frente a los compromisos, más esto de tener el dólar rechazado, es muy grande”.

En este punto, el Ministro, consideró que se trata de la “macroeconomía” que, señaló, “está muy lejos tal vez de nosotros” porque “analizamos por las portadas y los portales especializados en economía”.

Pero, sugirió, “vamos a la realidad nuestra, a la cosa de todos los días” y manifestó que “la inflación no es el número que nos dice el INDEC” ya que “vos vas al supermercado y te das cuenta que no es”.

“Vos recibís las tarifas de la energía eléctrica, el combustible para tu moto y te das cuenta que esa no es. Entonces, hay una inflación que no se para, pero sí pararon la obra pública, pararon el aumento de los jubilados, pararon las transferencias educativas y nos están acogotando a las provincias”, denunció.

Y añadió: “Hay cosas que son de sentido común. El sistema de salud público de la provincia cada vez tiene más demanda, ¿por qué? La gente no puede pagar las prepagas. Y los que tenían obras sociales, sobre todo los sindicatos, que eran obras sociales muy fuertes, hoy están todas con problemas. ¿Qué hace toda esa gente? ¿Qué hace el formoseño que tiene PAMI y le sacaron los medicamentos? Y va al hospital”.

Ante este marco, consideró Ibáñez, “nosotros tenemos la obligación de asistirlo”, es decir, “le tenemos que dar atención, medicamentos, hacer los estudios cuando se le tendría que hacer la obra social más grande; y así podemos seguir numerando”.

De igual forma comparó la situación de los jubilados nacionales y valoró la decisión del gobernador Insfrán de adoptar para los jubilados provinciales la política de cubrir “lo que ANSES no nos manda a 13 provincias argentinas” porque sino “ellos también estarían mal”.

“Y así podemos seguir numerando un rosario de políticas que ha quitado el gobierno nacional y de hechos que se ven todos los días, como la tragedia de Bahía Blanca. ¿Qué pasa si no asiste el Estado? ¿El mercado va a ir a asistir a las personas Bahía Blanca? ¿El mercado va a ir a hacerles las escuelas, los hospitales, toda esta tragedia que ocurrió? No, muchachos, no es así. Pero bueno, es lo que el pueblo argentino votó”, expuso.

En contraposición, el titular de la cartera económica, resaltó la inversión en obras públicas que realiza el Gobierno de Formosa y aseguró que es posible porque “nosotros tenemos presupuestadas con fondos nacionales, podemos continuar”.

“Lo que lamentablemente no podemos continuar son obras muy grandes, de una envergadura tal que los presupuestos provinciales no nos podemos acercar. Por ejemplo, las rutas nacionales, las grandes líneas de energía eléctrica, todo aquello que estaba haciendo Nación”, argumentó.

Y añadió: “Las viviendas. No se hacen más viviendas sociales porque el mercado va a hacer las viviendas. ¿Y cómo, a quién le va a cobrar? ¿Qué va a arreglar la Ruta 81, la Ruta 86 si le vas a cobrar por peaje? Ninguna empresa privada del mundo, pero en todo el norte grande argentino es así”.

Por último, Ibáñez ratificó que “esas son las cosas que estamos peleando todos los días” al mismo tiempo que aseveró: “Pero no estamos de acuerdo en absoluto con esa visión que tiene el Gobierno nacional”.