Defensa al Consumidor resolvió caso millonario ante una concesionaria que entregó un vehículo sin las documentaciones necesarias

En un mes el organismo logró la solución de la denuncia favorable al consumidor.

La resolución del presente caso da cuenta de los casos que afectan los intereses y derechos del consumidor mediante los procesos administrativos conciliatorios gratuitos, que lleva adelante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario.

En este caso particular, en un mes se logró dar una respuesta favorable a un consumidor que adquirió un automóvil usado de una concesionaria, la cual retuvo las documentaciones del vehículo, que a su vez presentaba una deuda no informada por tributos que superaba los $26 millones.

Desde el Área Legal del organismo se destacó que, la denuncia se presentó en enero de 2025 y se resolvió en febrero del corriente. Detallaron que “el consumidor presentó la denuncia ante la Subsecretaría porque no le entregaban el auto por una deuda que presentaba, cuando averigua el monto se entera de que se trataba de un monto millonario”.

Explayaron que, “se realizó la primera audiencia donde no asiste la parte denunciada, entonces se realiza una intimación citándola a fin de que comparezcan bajo apercibimiento de seguir con el procedimiento de ley”.

“En la segunda audiencia fijada, se presenta la parte denunciada, en ese acto hace entrega de la llave, del manual y de los papeles del auto, comprometiéndose a entregarle el libre deuda de las multas que poseía el auto, es decir se le resolvió toda su pretensión, la cual venía ya desde octubre de 2023”, mencionaron

Respecto del monto de la deuda detallaron que, “en noviembre de 2024, la deuda se trataba de una suma de $5.726.115 millones, la cual para febrero de 2025 había ascendido a $26 millones”.

El caso

De esta manera, constituía una clara infracción a la Ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor; en este caso el denunciante expuso que “realizo la compra de un automóvil Gol Trend en efectivo, la gerencia se encargó del trámite de transferencia, al cumplirse un mes de la compra no avisaban para que retire los papeles, me dirijo a la agencia, donde ante mi insistencia me dicen que había problemas con multas”.

“Seguí esperando a que solucionen, en el mes de febrero fui al registro para saber el estado del trámite, recién en ese momento tuve acceso de la procedencia y montos. Hasta el día de la fecha no retiré los papeles título, cédula, hasta que no solucionen las deudas del anterior propietario”, explicó.

Y añadió que “el vehículo lo entregaron sin RTO lo cual dijeron que se encargarían, pero no lo hicieron, el duplicado de la llave quedó en la agencia”.

La resolución del caso

A partir de la intervención de la Subsecretaría se logró la resolución del caso, la empresa automotriz por medio de su apoderado legal hizo entrega del título, manual de servicio y llave duplicado al damnificado. Quien expuso que, “los demás documentos se encuentran en el registro de la propiedad del automotor, siendo el reclamante único autorizado para retirarlo”.

Respecto de la deuda, la firma solicitó un plazo de 30 días teniendo en cuenta las gestiones y traslados necesarios. Propuesta que fue aceptada por el denunciante, de manera que se logró la resolución del caso favorable para el consumidor.

Recomendaciones

Algunos aspectos que deben tener en cuenta los consumidores al momento de adquirir un automóvil usado son, en principio, la garantía legal de tres meses ( por ser un bien usado) en el caso de los particulares, se debe firmar un contrato en el que se detallen las condiciones en las que se comercializa el vehículo.

En caso de los denominados vicios ocultos, es decir fallas que se observan después de realizar la compra, la garantía legal se debe aplicar desde el momento en que se detecta el mismo y las reparaciones son responsabilidad del vendedor. Por otro lado, la empresa debe entregar un informe técnico de las condiciones del vehículo.

Denuncias

Si un consumidor fue víctima de una situación similar lo puede denunciar ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor ubicada en Fontana 840 de Formosa Capital, de lunes a viernes de 7.30 a 13.00 horas y de 17 a 19.30, como también se pueden comunicar a través de las vías habilitadas, como la línea telefónica 0800-444-0942 o a través del correo electrónico denunciaconsumidor@formosa.gov.ar.