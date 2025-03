Comienzan a auditar a 35 mil formoseños que poseen PNC por invalidez laboral

Gialluca señaló que, esta auditoría viene plagada de irregularidades al haber sido implementada desde el Gobierno Nacional a través de la ANDIS, desconociendo las realidades del Interior del País y añadió que si hay algo que está mal hecho, se lo debe cambiar, pero con seriedad y para ello, se debe auditar caso por caso y el Estado Nacional, cuenta con todos los recursos para comprobar si los requisitos se cumplieron y si se sostienen las condiciones para contar con una pensión, “lamentablemente, en el día a día, observamos que solamente, se busca generar enfrentamientos y enojos, creando un clima social en el cual, la gente crea que, todo es un gran curro, pues, desde el Gobierno Nacional y a nivel local, se hacen campañas con números que no se corroboran y cuando se utiliza el argumento de que -ni siquiera un País que haya pasado por una guerra- tendría tantas pensiones por discapacidad, están mezclando los conceptos, pues, el millón 200 mil pensiones, atienden a discapacitados en situación de pobreza, de todas las edades y con diferentes realidades y no solo a trabajadores con discapacidad laboral”-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que, a partir de este miércoles 19 del corriente mes y año, profesionales médicos y auxiliares administrativos pertenecientes a una empresa de medicina local, iniciaría oficialmente el proceso de auditoría de las PNC por invalidez laboral, a través del cual se determinará quienes continuarán cobrando el beneficio, estimándose en el caso de la Provincia de Formosa cerca de 35.311 personas, las que serán auditadas, conforme padrones de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad). La Responsable de la -Dirección de Discapacidad- del Organismo de la Constitución, Dra. María Eugenia Pereira, señaló que, si bien las citaciones empezaron a enviarse desde el mes de febrero del corriente año, al tratarse de un proceso que se encuentra en una etapa inicial, las Cartas Documentos, aún no llegan a todos los beneficiarios, por lo que llevó tranquilidad a la población, “afirmando que son muchas las irregularidades detectadas, siendo una de ellas, la distribución ilegal de Cartas Documentos en la zona de Villafañe, donde se fijaron fechas de comparecencia para el viernes 14 en la Localidad de Palo Santo, todo lo cual, ha sido debidamente denunciado y esperamos que se permita a los interesados, presentar en tiempo y forma, sus antecedentes médicos”. Agregó la misma que, hasta la fecha, del 19 al 28 de marzo (excepto los días 22, 23 y 24), las auditorías se concretarán en las Localidades de Laguna Blanca, Herradura, Clorinda, Ing. Juárez, Palo Santo, El Colorado, Lucio V. Mansilla, San Martín II, Estanislao del Campo, Villafañe, Tres Lagunas y la Ciudad de Formosa, lugares estos donde han sido citados los pensionados y a donde deben llevar toda la documentación disponible, y si les falta algunos estudios o tienen que actualizarlos, deben tener la tranquilidad necesaria, pues estamos solicitando que se les permita presentarlos en una instancia siguiente y es por ello que le pedimos a la ANDIS mayores plazos a fin de no perjudicar a estos colectivos altamente vulnerables. En cuanto a los horarios de atención, como así también, a los diversos sitios, estos van variando y por ello, para conocer los mismos, pueden comunicarse a los números telefónicos 3704 692916 – 3704 391422 – 3704 216708 o a los fijos de la Defensoría del Pueblo 3704 436379 – 3704 36320 – 0800 444 1770 – Whatsapp 3704 365924 y/o a los correos electrónicos Institucionales denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar, donde se les proporcionará toda la información necesaria, advirtiéndose que el beneficiario que no pueda asistir, dentro de las 24 horas anteriores al turno, debe mandar un e-mail a inasistenciapnc@andis.gob.ar, adjuntando la documentación que justifique la incomparecencia, con copia de su DNI, frente y dorso, también puede contactarse con el servicio de atención del Estado Nacional TINA (asistente virtual del Estado Nacional) por Whatsapp al 011 3910 – 1010, para avisar y justificar la ausencia, como así también, para cualquier consulta, la persona puede comunicarse mediante correo electrónico a la casilla oficial citacion@andis.gob.ar o telefónicamente al 011 4379 – 7630 / 7631 o a través del chatbot TINA de 8:00 a 16:00 horas. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, recomendó a todas las personas, que han sido notificadas, concurrir a los lugares antes mencionados y en los mismos, exigir siempre: * Constancia de Comparecencia y que en la misma se deje sentado, cuáles son los estudios médicos, CMO (Certificado Médico Obligatorio) e historias clínicas que avalen las patologías que posee cada persona. * Esto de acuerdo a los instructivos de la ANDIS que poseen diversos criterios para los dictámenes médicos, pudiendo destacarse: 1) El dictamen siempre favorable, donde existe una incapacidad suficiente que generará que se mantenga el beneficio, donde no hay necesidad de presentar estudios médicos. 2) El Evaluable, se produce cuando hay una necesidad de mayores estudios médicos o actualización de los mismos y es en este punto donde desde la Defensoría del Pueblo, se ha solicitado a la ANDIS aclaren plazos y lugares donde las personas deberán cumplir con lo requerido. 3) Incapacidad Baja, comprende a todos aquellos que poseen algún grado de incapacidad, pero que no llegan al porcentaje de 66% o más requerido por el Gobierno Nacional. 4) Sin Incapacidad, poseen algunas patologías, pero con ausencia de incapacidad.