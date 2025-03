Ante la ausencia del Estado nacional, el Gobierno de Insfrán garantiza la asistencia a las comunidades aborígenes de Formosa

En un contexto de ajuste, exclusión y abandono por parte del Estado nacional, el Gobierno de Formosa, encabezado por el doctor Gildo Insfrán, reafirma su política de asistencia integral a las familias aborígenes.

Este fin de semana se completó un nuevo ciclo de entrega de módulos alimentarios en el marco del Programa Alimentario Provincial. Un total de 26 mil familias aborígenes, pertenecientes a las etnias Wichí, Pilagá y Toba, recibieron asistencia en más de 450 comunidades y barrios de toda la provincia.

Esta iniciativa, financiada en su totalidad con recursos del Tesoro Provincial, es una respuesta directa al vacío dejado por el Estado nacional, que ha decidido desentenderse de su responsabilidad para con los pueblos originarios.

“A diferencia del Gobierno nacional, que predica el ajuste y la exclusión, en Formosa la política se traduce en hechos” expresó la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez. “No hay promesas vacías ni discursos huecos, por el contrario, hay acción, hay presencia, hay compromiso” agregó.

La Ministra informó que durante el sábado 15 se entregaron alrededor de 2300 cajas en diversas comunidades, entre ellas Lote 8, Tucumancito, María Cristina, Santa Teresa, Pozo Las Chivas y El Breal. Con este operativo, “se completó la distribución correspondiente a la primera ronda bimestral del año” aclaró.

Asimismo, comentó que “a pesar de las precipitaciones y algunos caminos anegados por la crecida del río Pilcomayo, se redoblaron esfuerzos para garantizar la asistencia a las familias y asegurar la continuidad del programa”.

Esta semana, comenzó una nueva ronda bimestral de distribución. El lunes 17, se asistió a 411 familias en la localidad de Clorinda y este jueves 20 será el turno de 2353 familias de Namqom y otros barrios de la ciudad de Formosa. “Esto demuestra que la gestión provincial no se detiene, porque la necesidad de quienes menos tienen no espera y la justicia social no puede ser postergada”, enfatizó la Ministra.

Formosa vuelve a erigirse como un ejemplo de autonomía y compromiso con los sectores históricamente postergados. “El Gobierno provincial entiende que gobernar es incluir, es acompañar, es garantizar derechos y en estos tiempos de exclusión y aplaste económico, en Formosa se elige estar del lado del pueblo”, finalizó Giménez.