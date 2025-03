Afirmó la Defensoría del Pueblo que la inflación volvió a subir en febrero

Fuerte aumento de los alquileres, carne y de la Canasta de Servicios-

Desde el Organismo de la Constitución, se informó que, según el INDEC, la inflación de febrero fue de 2,4 %, siendo los rubros de mayores aumentos, los de vivienda, energía eléctrica, agua potable, gas y combustibles, además de alimentos como la carne y derivados (3,2%). De esta manera, en los primeros 2 meses del 2025 se lleva acumulado un incremento del 4,7%, siendo el acumulado de los últimos 12 meses un 66,9%. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, volvió a denunciar que los datos que publica el INDEC podrían ser más altos, si el organismo nacional actualizara la metodología de medición de la inflación que está basada en una canasta de consumo de 2004/2005 y que, en la actualidad, subvalúa el efecto de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Esto quiere decir que el INDEC, mide la inflación sobre estructuras de consumo atrasadas que fueron modificadas por los cambios tecnológicos, dado que en la actualidad se utiliza más telefonía móvil, Internet y por los cambios en los precios relativos. Si se hubiera actualizado la metodología, en 2024 la inflación hubiese sido de un 133,6%, esto es 15,8 puntos más elevada de la informada. Esto agrava los datos del poder de compra de los asalariados, de los jubilados y de los beneficiarios de programas sociales. Es este Gobierno Nacional, el único responsable en no actualizar la metodología del INDEC, por lo que continuaremos requiriendo que se hagan las correcciones pertinentes, de manera que todos los consumidores y usuarios, podamos contar con datos fidedignos y no como los actuales, que no se ajustan a la realidad que se viven en las góndolas.