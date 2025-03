Advirtió la Defensoría del Pueblo que los pensionados que no se presenten a la citación pueden perder sus beneficios

Gialluca denunció fuertes y graves desprolijidades en el actual proceso de Auditorias a las PNC por invalidez, toda vez que “la Delegación de la ANDIS en Formosa, no está funcionando, lo que perjudicará gravemente a miles de personas, que están recibiendo cartas documentos de ese organismo nacional”. Por ello, sugirió a los interesados, acercarse por el Organismo de la Constitución, donde serán debidamente asesorados, debiendo presentarse con la documentación con la que solicitaron originalmente la pensión, pudiéndose luego, anexar otras actualizadas de nuevas patologías sobrevinientes-Se advirtió desde la Defensoría del Pueblo que, los beneficiarios de PNC están recibiendo en sus domicilios, una notificación formal, con la fecha, hora y lugar donde deben presentarse para la revisión, dicha evaluación médica se llevará a cabo en la Clínica Sarmiento, ubicada en la calle Sarmiento Nº 244, a cargo de los Prestadores de la obra social PAMI. Al respecto, indicó que la medida busca verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo con los requisitos exigidos al momento de la solicitud de la pensión, por tal motivo, los convocados deberán presentar, la documentación con la que solicitaron originalmente la misma, pudiendo también, anexar documentación actualizada, de nuevas patologías devenidas a lo largo del tiempo. Luego de la revisión, cuentan con treinta (30) días para subir los documentos escaneados, junto al informe del médico que realizó la auditoría, a la plataforma Trámite a Distancia (TAD) en https://tramitesadistancia.gob.ar/#/inicio, o pueden enviarlo por correo a la calle Hipólito Yrigoyen N° 1447 de CABA, o presentarlo en las oficinas de ANSES – Formosa, cuando se habilite el turno específico para ello. Explicó que, los controles comenzarán el 18 de marzo del corriente año y, que los beneficiarios tienen la posibilidad, en el caso de encontrarse imposibilitados de comparecer o presentarse, de justificar debidamente dicha circunstancia, mediante un correo electrónico a: inasistenciapnc@andis.gob.ar con plazo hasta 24hs antes del día de la citación, adjuntando la documentación que justifique la incomparecencia, con copia de su DNI, frente y dorso. Advirtió además que, de presentarse a la citación, sin la correspondiente documentación o por incomparecencias no justificadas, las personas corren el riesgo de perder el beneficio de la pensión. Por su lado, la Asesora Letrada del Organismo de la Constitución, Dra. María Eugenia Pereyra, manifestó como otra opción para presentar la documentación respaldatoria, utilizar las que figuran en los Centros de Atención del ANDIS en cada provincia, sin embargo, en Formosa, no existe a la fecha un Responsable de la ANDIS designado oficialmente, ni el personal requerido para llevar a cabo la tarea antes mencionada, por lo que, desde la Defensoría del Pueblo, se solicitó tanto al Ministro de Salud de Nación, como al Titular de la ANDIS, “normalice las oficinas en nuestra provincia, frente a este proceso de auditorías y en beneficio de las personas intimadas, pues resulta incomprensible, que la Institución que intima a los pensionados no tenga a la fecha una persona que aparezca como responsable en nuestra jurisdicción y que pueda en consecuencia, asesorar debidamente a los mismos”. Añadió que, si bien desde ANSES tienen conocimiento de la medida, recién a partir del 18 de marzo con las primeras citaciones, se conocerá la dinámica del proceso, ya que aún no está habilitado el software de turnos para ello. Expresa también que, es positivo que existan varias vías de descargo, ya que en la ANSES pueden colapsar los turnos a nivel operativo. Gialluca, aclaró que, se auditará a las pensiones por invalidez laboral bajo la Ley Nº 13.478 y el Decreto Nº 432/97, quedando excluidos los menores de edad y las personas que ya fueron auditadas durante el 2024, llevando tranquilidad el Funcionario Provincial a todas aquellas personas que reciban cartas documentos o intimaciones por parte de la ANDIS, “a quienes ofreció acercarse a la Sede del Organismo de la Constitución y los días miércoles en el Centro de Inclusión Digital del Barrio Lote 111, donde serán asesoradas correcta y gratuitamente, para que cumplan con los controles necesarios y no pierdan sus pensiones que hoy son utilizadas especialmente para adquirir medicamentos y alimentos”.