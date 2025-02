Ratificaron a la Dra. Stella Maris Zabala como presidenta del Foro de Fiscales de Estado

La fiscal de Estado de Formosa Stella Maris Zabala resultó reelecta como presidenta del Foro de El Foro Federal Permanente de Fiscalías de Estado de Argentina (FPFEA), una organización con personería jurídica que nuclea a todas las Fiscalías de Estado del país.

Fue en el marco de la asamblea anual concretada en el edificio del Consejo Federal de Inversiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

FPFEA tiene como fin crear un ámbito institucional de intercambio de información, de asistencia técnica recíproca de sus miembros y velar por el respeto institucional a las Fiscalías de Estado como órganos de raigambre constitucional.

“Tengo el honor de haber sido reelegida por unanimidad, es muy importante contar con el consenso de todas las provincias argentinas en la reunión del Foro de Fiscales de Estado” expresó la funcionaria, en contacto con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Señaló que el Foro lleva adelante un arduo trabajo y está conformado por representantes de “distintos colores políticos y realidades distintas” por lo que contar con la confianza del resto de las provincias representa un honor y compromiso, enfatizó.

Precisó que, durante la reunión, además, se analizaron las distintas causas comunes ante la Corte Suprema de la Nación y se consensuaron “temperamentos, con las diferencias puntuales que cada uno tiene, pero siempre con el compromiso que todos tenemos, que se haga justicia y se logre equidad”.

Entre otros ítems, el foro promueve y organiza congresos, jornadas y cursos afines, establece y mantiene vínculos con universidades, y organismos en general, relativos a la administración y finanzas públicas, ya sean nacionales o extranjeros, públicos o privados.

“Tenemos por delante un año desafiante, porque no debiera ser así, pero todo se judicializa, todo debe ser objeto de análisis y consenso de los fiscales, será la tarea que nos demandará, por lo tanto, tendremos muy pronto otra reunión” adelantó.

“El foro de fiscales de Estado es federal, lo que pretende es la defensa del federalismo que es lo que corresponde, nuestra autonomía, las instituciones, los que no ha hecho ser Nación, porque las provincias son preexistentes a Nación, o si no vamos a volver a la época de la lucha entre caudillos y la ciudad de Buenos Aires, cosa que no corresponde, porque para eso nos constituimos como Nación y provincias preexistentes” enfatizó la fiscal.

Dijo que personalmente ese es su compromiso: la defensa del federalismo y las instituciones, como lo viene haciendo a lo largo de los años.

Comisión directiva

La comisión directiva del Foro quedó compuesta por Stella Maris Zabala como presidenta (Formosa), Julio Rodríguez Signes de Entre Ríos como vicepresidente.

Vocales titulares: Romina Schmidt (La Pampa), Alejandro Herlein (Chaco) y Hernan Gómez (Provincia de Buenos Aires), siendo suplentes: Virgilio Martinez de Sucre (Tierra del Fuego) y Domingo Rondina de Santa Fe .

Además se designaron a Raul Abatte de Santiago del Estero como síndico titular y a Fernando Simón de Mendoza como síndico suplente.