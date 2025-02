Puntapié inicial del Mercado Comunitario de Emprendedores en Las Lomitas

Se realizó este domingo 9 la primera jornada de Mercado Comunitario de Emprendedores en Las Lomitas, que impulsa la Subsecretaría de Empleo, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas.

El vicegobernador Eber Solís acompañó la actividad, que concentró a una veintena de emprendedores, en la cancha de Veteranos de esa localidad del oeste formoseño, desde las 18 horas, con la venta de distinto tipos de artículos. Además, hubo shows musicales, con la actuación de artistas locales.

Al evaluar la jornada, el subsecretario de Empleo Rodrigo Sandoval explicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que las ventas se realizaron luego de un ciclo de capacitaciones para los emprendedores, sobre el manejo de billeteras digitales, presupuestos y atención al cliente.

“Se trata de emprendedores que ya van dando pequeños pasos hacia una formalización, hacia crecer de un nivel a otro” resumió, tras recordar que este Mercado ya se realiza en localidades como Herradura y Pozo del Tigre, con posibilidades de realización en Laguna Blanca y Pirané.

Esta Agencia dialogó con Leonardo Díaz, de comunidad La Bomba, quien participó con la venta de artesanías de fibras autóctonas como el Carandy. “Por medio de la capacitación ahora podemos enfrentar al público, desenvolvernos con más soltura” comentó.

Señaló que durante tres meses participó, de forma gratuita, de los talleres que propuso la Subsecretaría de Empleo y agradeció al Gobernador por el espacio que se abrió, en este caso para la venta de artesanías.

También se refirió al Mercado la emprendedora Otilia Ferreira, quien llevó a la venta platos regionales. Particularmente señaló que participó de los cursos de capacitación, valorando el tiempo y la dedicación de los docentes. “Estoy muy agradecida porque realmente aprendimos mucho. Es algo muy importante que no tuvimos que pagar nada. A mí me invitaron, me presenté y participé como todos, en forma totalmente libre” agregó.

Alejandra Orellana, también participó vendiendo empanadas de pollo y charque, con una muy buena repercusión. “Hay que agradecer al Gobernador por hacernos parte de esto, no habíamos tenido esta posibilidad, es algo muy interesante porque nos ayuda, en base a lo que aprendimos, a poder vender nuestros productos, de una manera mejor” señaló.

Finalmente Marcos Lara, productor de huevos en Las Lomitas: “Desafiamos la adversidad del clima, estamos produciendo huevos en la localidad. Esto es una excelente idea, este Mercado ayuda a la economía de todos, para dar a conocer nuestros productos. Es algo que está muy bien pensado, y hay que agradecer al Gobierno provincial” sintetizó.