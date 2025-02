Lamentable situación de violación de domicilio y hurto en Las Lomitas

Este viernes 21 se produjo una lamentable situación de violación de domicilio y hurto en el matadero de Las Lomitas, cuando una persona de apellido Fretes, que sería personal de la Intendencia a cargo de Atilio Basualdo, junto a otras tres más, aprovechando que el lugar se encontraba vacío, rompieron la puerta y comenzaron a desalojar el sitio.

La causa fue caratulada como violación de domicilio y hurto y, según se supo, las personas que irrumpieron se encuentran demoradas. Dos de ellas en la comisaría y las restantes en la alcaidía.

Por su parte, el damnificado Daniel Verón dio detalles de lo sucedido en el matadero de Las Lomitas, donde se encontraba trabajando y viviendo junto a su familia, ya que fue quien sufrió esta lamentable situación.

"Estoy trabajando en la parte de adelante del matadero, en un terreno, en construcción, limpieza de tierra y demás. Mi familia se fue a la mañana y volvió a eso de las 2 de la tarde, encontrándose con todas las cosas afuera, tiradas, rotas. Y me faltan algunas, como una cocina, una garrafa, entre otras como 200 mil pesos", denunció.

Precisó que "me rompieron los candados" para entrar de manera ilegal, como también "otras cosas" del lugar.

"Tengo hijos, cuatro nenas y un varón y prácticamente quedaron en la calle. Además de mi esposa", lamentó y apuntó contra un empleado municipal de la Intendencia, de apellido Fretes, como quien -enviado por Basualdo- comandó las acciones ilegales que materializaron él y otras tres personas, las cuales serían también personales comunales.

Prosiguió recordando que el propio intendente, el año pasado, ya se había apersonado en el matadero, con toda violencia y junto a un grupo patoteril, insultándolos y amenazándolos.

"Ante esta situación tengo miedo, por mis hijos y mi señora. Y por mí mismo también porque mandaron a hacer tiros", dijo y dejó en claro que "yo no me voy de ahí porque no tengo plata para pagar un alquiler, porque si lo tuviera o un terreno, hace rato que hubiese sacado a mi familia de ahí".

"Corremos peligro, mis hijos recién están empezando a vivir su vida y no es lógico ni justo que por un intendente vengan a hacernos eso, sin ninguna orden ni ningún papel, cuando antes, cuando él me llevó ahí me pagaba 7 mil pesos mensuales para que yo esté ahí y me prestaba esa casa", manifestó.

Para finalizar, marcó que "yo trabajo, hago cosas para vender para poder comprar mis medicamentos y nuestras cosas. No hay derecho de que nos las vengan a romper o llevar, como la plata de la nena que la tenía para comprarle la mochila para las clases. ¿Ahora qué hacemos?".

"Así viene la mano en Las Lomitas, no sé qué es lo que piensa el intendente", cerró.