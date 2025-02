La Defensoría del Pueblo y TRANSNEA coordinan acciones para que se reponga la interconexión Guarambaré-Clorinda

Gialluca señaló que, hemos solicitado al Gobierno Nacional y a CAMMESA que “inviertan en las obras indispensables y necesarias que permitirán, cerrar el anillo energético con la Central Hidroeléctrica de Yacyretá”, siendo esta la solución de fondo, para que terminen los colapsos de tensión en el NEA, junto a otros emprendimientos. Informó además que, el próximo martes 25 participaremos de la Audiencia Pública para la revisión tarifaria de los costos del transporte energéticos y también estaremos presentes en el Congreso de la Nación en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, presidida por Yutrovic, Carolina, donde exigiremos que se traten los Proyectos Tarifa Regional Diferenciada, para el Norte Argentino, así como “las inversiones a cargo del Gobierno Nacional para mejorar el sistema energético del NEA – NOA”-El Gerente de Operaciones Ing. Gustavo A. Paredes, junto al Ing. Eléctrico Juan Ignacio Landa y el Representante Legal Dr. Rafael Canteros, por la empresa TRANSNEA S.A., se reunieron con el Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, el Secretario Letrado Dr. José Porfirio García, y Asesores Legales, para evaluar la actual situación de generación, transporte y distribución energética a nivel nacional, la cual impacta, en el servicio que la firma REFSA S.A. brinda a los usuarios en nuestra provincia, dentro del marco de la actual emergencia energética declarada a través del Decreto Nº 1023/24 en medio de una “crisis estructural que atraviesa el sector, agravada por la absoluta falta de inversiones decidida por el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía”, lo cual viene originando graves colapsos de tensión que, producen cortes energéticos, altas y bajas, además de los daños y perjuicios que sufren los electrodomésticos en cada hogar. Paredes explicó que la Interconexión Guarambaré-Clorinda, de estar disponible, permitiría una mejora en el servicio, ya que separaría la demanda de energía en dos partes. Una alimentada desde el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y la otra desde Paraguay, abarcando las ciudades de Clorinda, Laguna Blanca y Güemes, entre otras, todas ubicadas sobre la Ruta Nacional N° 86. Actualmente ambos sistemas, argentino y paraguayo, no pueden vincularse eléctricamente para trabajar en paralelo, debido a los niveles de tensión, aclarando que, en relación a este punto, existe hace varios años un proyecto, en manos de CAMMESA, para construir entre Formosa y Asunción una línea de 500 Kw, lo que permitiría el funcionamiento de la interconexión y de esta manera se cerraría el anillo energético con la Central Hidroeléctrica Yacyretá, siendo ésta, la solución de fondo a los problemas de colapsos de tensión y cuya construcción debe decidir el Gobierno Nacional en beneficio de los usuarios del NEA. En este sentido, añadió que CAMMESA tiene bien identificados los tres nodos de vinculación con Paraguay: Yacyretá 500 Kw, Encarnación y El Dorado 132 Kw y Clorinda-Guarambaré 220Kw. Asimismo, señala que la línea Clorinda- Guarambaré no se halla disponible actualmente, ya que el sistema estructural de la Torre 80 no está en condiciones óptimas. Esta es una torre metálica de 80 mts de alto, que tiene como base cuatro patas de hormigón, a su vez pilotines de 20mts hacia abajo hasta encontrar suelo rocoso. Al momento de su construcción en la década del noventa, era terreno firme, pero desde aquel tiempo a esta parte, el río avanzó sobre la misma. Es por ello que el proyecto actual, contempla desmontar esa estructura, colocar una nueva, reemplazar los cables conductores por otros más livianos con capacidad térmica, además de un tratamiento de suelos y acondicionar el acceso para llevar a cabo la obra, dado que el camino es en un 70% rural y propenso a inundaciones. Añade que Guarambaré- Clorinda podría aportar 70 Mw, considerando que era una línea que funcionaba como “respaldo o reserva”. Sobre el estado del proyecto, explicó que fue licitado en el año 2023, pero, en la actualidad se encuentra suspendido por el actual Gobierno Nacional, quien alude la falta de fondos para este emprendimiento. No obstante, lo cual, remarca la intención de TRANSNEA S.A. de continuar bregando por la reactivación del mismo ya que considera muy necesario que se concrete. Por otro lado, agregó que, dentro de los -Planes de Desarrollo Energético-, también se considera instalar equipos, mejoradores de los factores de potencia, como lo constituye una línea de 132 Kw en la Estación Gran Formosa- Ibarreta, que refuerce la columna vertebral del transporte energético, también se contemplan proyectos foto-voltaicos (instalaciones que usan paneles solares para generar electricidad a partir de la luz del sol) en zonas como Ing. Juárez y cercanas a Las Lomitas, para mejorar la calidad del servicio en toda la provincia, los que ya están siendo concretados por -MSU Green Energy- con la construcción de un parque solar, que forma parte de un plan más amplio, para fortalecer la matriz energética del país con fuentes renovables y que beneficiará a los usuarios residenciales, comerciales y pymes de nuestra provincia.