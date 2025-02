Jubilados y pensionados perdieron un 42, 7% del poder de compra en medicamentos

La -Dirección de Salud y Medicamentos- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, señaló que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo aumento para jubilados y pensionados en marzo 2025, de acuerdo a la vigente Ley de Movilidad anclada con la inflación, teniendo en cuenta la inflación del mes de enero de 2,2%, los jubilados pasarán a cobrar $279.093, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $ 223.275, Pensiones no Contributivas (PNC general) $ 195.557, PNC madre de 7 hijos $ 279.367, “lo que los expone a una difícil situación frente a los fuertes aumentos en los precios de los medicamentos durante el 2024 y a la reducción en la entrega de los mismos por parte del PAMI”. Se recordó que, a fines de noviembre de 2023, los medicamentos en cuestión registraron un aumento del 25,7%, seguido por una escalada del 40,9% en diciembre del mismo año. Luego, los precios continuaron en alza: enero (13,6%), febrero (15%), marzo (8,4%) y sucesivos incrementos mensuales entre abril de 2024 y enero de 2025, con un promedio del 2,47%, resaltándose que, desde que Javier Milei ganó el ballotage en noviembre de 2023, los medicamentos de uso habitual para personas mayores acumularon una inflación del 220%, superando la ya elevada inflación general del período, que alcanzó el 215,3%. Para los medicamentos incluidos en la denominada canasta del PAMI, el incremento acumulado desde noviembre de 2023 fue aún mayor, llegando al 361,6%. Por otro lado, al analizarse la evolución interanual de los precios de los diez medicamentos con mayor incremento entre enero de 2023 y enero de 2024, se observa que, en promedio, aumentaron un 102,5%. Un caso destacado es el DAFLON 500, un venotónico y vasculoprotector utilizado para fortalecer las venas y los pequeños vasos sanguíneos, cuyo precio subió un 101,6%. Por su parte, el tradicional IBUPIRAC 600 mg, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) ampliamente utilizado para tratar dolores musculares, lumbalgia, hombro congelado, osteoartritis, espondilitis anquilosante, artritis reumatoidea y bursitis, experimentó un aumento del 110,9%, en el mismo período, los jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima más el bono sufrieron una pérdida del 6,6% en términos reales. Esto se debe, en parte, al cambio en la fórmula de actualización, que les hizo perder alrededor de diez puntos en enero, y al congelamiento del bono de $70.000 durante los últimos nueve meses. No obstante, la caída del poder adquisitivo de los jubilados es un fenómeno previo. De esta manera, la jubilación mínima con bonos, en términos de la canasta de medicamentos del PAMI, sufrió una reducción de 40,3 puntos porcentuales entre junio de 2023 y enero de 2025. Si se considera la jubilación mínima sin bonos, la caída asciende a 42,7 puntos porcentuales en el mismo período. El incremento acumulado de los precios de la canasta del PAMI desde noviembre de 2023 supera al registrado en la canasta de PVP (Precios de Venta al Público), es decir, los medicamentos con cobertura del PAMI aumentaron en ese período un 361,6%, agravándose la situación de los mismos, toda vez que, la nueva normativa restringió el beneficio de cobertura a jubilados que perciban hasta 1,5 jubilaciones mínimas y estableció un límite de hasta cinco medicamentos por persona. Además, según un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), “los jubilados alcanzados deben realizar un trámite adicional para obtener el beneficio”, lo que, en la práctica, reduce aún más el acceso a la cobertura. Por último, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, “aclaró que el Comunicado de CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos) afirmaron que los precios de los medicamentos en argentina se movieron por debajo de la inflación, es totalmente relativo”, puesto que ellos toman para el análisis, el apartado de medicamentos del IPC del GBA, como así también, el Funcionario Provincial cuestionó las publicaciones realizadas por la Viceministra de Salud de la Nación Cecilia Loccisano, “quien a través de su cuenta X ex Twitter, subrayó que el costo de los medicamentos creció menos que la inflación”, pero nada dice sobre la recesión económica en la demanda de productos farmacéuticos, donde la caída en el consumo general, las farmacias y laboratorios enfrentaron menores volúmenes de ventas, lo que contribuyó a mantener los precios más moderados, “no obstante, lo cual, existen serios problemas en la provisión de insumos y ajustes en la cobertura de obras sociales y prepagas, que afectaron la compra de medicamentos por parte de los afiliados”.