Insfrán: “Hacemos todo lo posible para el beneficio directo del empleado” ante el contexto nacional

Tras anunciar un incremento del 45% en los haberes de los empleados públicos provinciales, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, destacó que este conjunto de medidas de política salarial representa para el Tesoro local, durante el presente año, un desembolso incremental superior a los $300 mil millones, que se financiarán íntegramente con recursos corrientes del Presupuesto Provincial, es decir, sin acudir a endeudamiento.

En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el primer mandatario fue consultado sobre la paralización de las obras por decisión del Gobierno del presidente Javier Milei, marcando el contraste con la gestión provincial. “Cuando yo digo permanentemente que las obras públicas financiadas por el Tesoro Provincial no se van a detener, no lo van a hacer porque son parte del conjunto que nosotros orgullosamente denominamos Modelo Formoseño”, dejó en claro.

Asimismo, consultado sobre si asistirá este sábado 1° de marzo a la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, donde Milei dará su discurso, respondió: “No voy a asistir. Tengo que cumplir mis obligaciones en la provincia. Tampoco creo que sea necesario que yo esté ahí”.

Dijo, en esa línea, que con la gestión libertaria “no existe diálogo”, pero aclaró que “no por mi voluntad”, ya que “siempre el que tiene que ofrecer la posibilidad es el que está más arriba”.

En relación con ello, remarcó que “en un lugar donde verdaderamente tenía que haber existido diálogo y puntos de coincidencia es nada menos que el Congreso de la Nación y vemos lo que eso es, las medidas que se toman”.

No obstante, enfatizó que “yo soy respetuoso de la voluntad popular. Es un Gobierno que ha sido electo por la voluntad popular, puedo estar de acuerdo o no, por supuesto no lo estoy, pero el pueblo eligió”.

Presupuesto nacional

El gobernador Insfrán también se pronunció sobre la cuestión presupuestaria, planteando que “quisiéramos que la Nación tenga un presupuesto porque el de la provincia se hace en base a los indicadores que da la Nación, pero si no los da, nosotros seguiremos esperando”.

En este punto, hizo notar que “varios bloques de distintos partidos han exigido que ahora en las (sesiones) ordinarias sea tratado el presupuesto nacional porque no puede ser que ya dos años consecutivos estemos sin presupuesto. Eso es como darle un cheque en blanco para que hagan lo que verdaderamente quieren”.

“Yo pienso que es una manera de tener libre disponibilidad de los recursos de la Nación para poder seguir enmascarando un superávit ficticio que tanto pregonan”, reprobó, contundente.

Aumento de la energía

En ese marco, sobre los aumentos de la energía eléctrica, el mandatario volvió a reiterar que “no los hace la provincia”, sino la Nación a través de CAMMESA y la Secretaría de Energía”.

Acentuó aquí que la empresa “REFSA es solamente distribuidora” y que “para solucionar ese problema, hemos tomado medidas para los que los (usuarios) del N2 y N3, o sea el nivel medio y el bajo, no paguen la distribución, que es lo que le corresponde a la provincia”.

Tras recalcar que “hay tres escalas: generación, transporte y distribución”, aseveró que “el Gobierno de la provincia de Formosa no tiene absolutamente nada que ver con los aumentos terribles que están recibiendo los vecinos y que nosotros estamos tratando de paliar, excluyéndolos del pago de la distribución que es lo que le corresponde a REFSA”.

Por último, al referirse al incremento salarial, afirmó que desde su gestión “hacemos todo lo posible para que esto sea en beneficio directo para el empleado, que es el consume y genera la economía popular. Creo que cualquier aumento tiene que incidir en el consumo, por lo tanto también va a mejorar la situación económica”.

“Lo que hacemos nosotros es nada más que un paliativo” en el contexto del país porque “la situación económica la maneja el Gobierno nacional”.