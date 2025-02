En el record de consumo eléctrico en Argentina, el NEA es la región más afectada

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, al superar este lunes 10 de febrero, la Argentina los 30.000 MW de demanda eléctrica, las provincias del NEA y NOA, sufrieron colapsos de tensión y cortes. Brasil y Chile asistieron al sistema eléctrico argentino con energía y gas para evitar mayores cortes. A su vez una encuesta determinó que: * 44% de los consultados prefiere que el Gobierno Nacional no aumente tarifas, aunque haya cortes de luz, * el 38% responsabiliza a las empresas, * 34% culpa al Gobierno Nacional actual, * 23 señala al Gobierno Nacional anterior. A medida que pasen los días, es probable que crezca la idea de que la responsabilidad es del actual Gobierno Nacional, porque se diluye la idea de la herencia. Además, se destacó que la principal preocupación de los argentinos hoy no es la crisis energética, sino la dificultad para llegar a fin de mes, algo que desplazo a la inflación como el problema central en enero de 2025. El Gobierno de Javier Milei, señala que la problemática radica en el uso de aires acondicionados de baja eficiencia energética, lo que sobrecarga el sistema en días de calor extremo. Gialluca, afirmó que la Secretaria de Energía junto al Ministerio de Economía de Nación, viven en una realidad, que no es la de los usuarios residenciales del Norte Argentino, y que la imprevisibilidad, sumada a la falta de voluntad política y de inversiones, nos han llevado a esta lamentable situación que continuará agravándose.