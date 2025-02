En audiencia pública virtual rechazaron pedidos de aumentos tarifarios del 35,78% pedidos por GASNEA

Gialluca denunció que, la desregulación del mercado de GLP por parte del Gobierno Nacional, colocó en total desprotección a los consumidores, quienes deben pagar altos costos por el mismo, encontrándose desde hace tiempo, en la imposibilidad de acceder al gas por red, por lo que, solicitó al ENARGAS que, en coordinación con las transportistas y distribuidoras, se implemente un plan de inversiones que, habilite el mismo y que hasta tanto se ejecute dicha medida, la provisión de gas envasado en garrafas sea considerado un servicio público-

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se informó que, desde las 9:00 am del jueves 6 del corriente mes y año, se dio inicio a la Audiencia Pública Virtual 106/25 convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), con el objetivo de escuchar las propuestas de 2 transportadoras, 10 distribuidoras y 1 subdistribuidora, sobre las tarifas e inversiones a realizarse hasta el 2029, con la participación de más de 50 expositores, entre los que se encontraba el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca. En la misma, se debatió la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT), una especie de “principio del fin” del esquema de subsidios que se aplican de manera generalizada desde el 2002, en ocasión de la renegociación de los contratos, tras la caída de la paridad cambiaria, fijada en la Ley de Convertibilidad. En caso de aprobarse la RQT, los subsidios quedarían focalizados en los usuarios de los sectores con menores ingresos, en una proporción menor a la actual y se terminaría con las transferencias a la oferta (generadoras) para derivarlos directamente a la demanda. En su intervención, Gialluca Instó al ENARGAS a que rechace la solicitud de aumentos de tarifas presentada por la Distribuidora GASNEA, en virtud de que la misma se pretende adoptar, en un esquema de precaria legalidad y en un contexto que no contempla la realidad socioeconómica nacional y menos aún la de los usuarios formoseños. Asimismo, peticionó que el ajuste tarifario vigente que se habilite para GASNEA, considere la capacidad económica y financiera de los consumidores formoseños, contemplando específicamente la necesidad previa, de expandir las redes de la licenciataria, en todo el territorio provincial, poniendo especial atención, en quienes residen en los denominados Barrios Populares, asentamientos y en los grupos altamente vulnerables. Por otra parte, recomendó al ENARGAS, que coordinen con las transportistas y distribuidoras, implementar un plan de inversiones que habilite la conexión a la red de gas en los sectores que hoy carecen de este servicio en nuestra provincia, estableciéndose, que hasta tanto se ejecute dicha medida, la provisión del gas en garrafas sea considerado como un servicio público, máxime cuando el mercado de GLP se encuentra totalmente “liberado” habiéndose dejado en absoluta desprotección a los usuarios, quienes, no solamente no poseen acceso al gas de red, sino que, en la actualidad se ven en la necesidad de adquirir garrafas, a precios muy altos, sumado a la gran variación de los mismos dentro del mercado. Al finalizar, Instó al ENARGAS a que rechace las propuestas de actualizaciones mensuales basadas en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) pretendida por GASNEA, por no relacionarse con la evolución del nivel de ingresos de los asalariados formoseños, tanto formales como informales, denegándole la posibilidad de ajustar automáticamente las tarifas como pretenden las empresas, por implicar esto, una renuncia del Estado Nacional, a su obligación de proteger los intereses económicos de los usuarios y consumidores, en la relación de consumo, deber impuesto por el Art. 42 de la C.N. y por diversos Fallos de la CSJN.