Desde el municipio instan a mantener la limpieza de baldíos e inmuebles deshabitados

Desde la municipalidad capitalina recordaron que permanece vigente la Ordenanza N° 7451, que determina la obligación de todos los propietarios de baldíos de mantenerlos en óptimas condiciones de higiene, esto es libres de malezas, basura, escombros y otros elementos que puedan ser perjudicial para la salud, higiene y la salubridad pública.

Para referirse al tema, la Dra. Adriana Smith, Jueza Municipal de Faltas, se explayó: “esta obligación se hace extensiva asimismo a los propietarios de inmuebles que por alguna circunstancia se encuentran en estado de abandono, y en caso de incumplimiento también regirán las mismas sanciones” precisó.

Al recordar el proceso, la funcionaria detalló: “una vez que se labra el acta de infracción por autoridad competente, se le notifica tanto al propietario, responsable, tenedor, o a todo aquel que tenga algún tipo de uso o usufructo sobre el terreno. La primera intimación que manda el municipio es para limpieza, y luego se remiten las actas de infracción al tribunal de faltas para seguir el trámite. Una vez que llega al juzgado interviniente, se le notifica al propietario la resolución de la sanción, la que, según la ordenanza, determina entre 100 a 1.000 litros de combustible”, aseveró.

“Es importante destacar – continuó Smith – que en nuestro operar diario hemos notado que muchos son reincidentes, y en este caso la multa asciende a un 50%. No obstante, desde el municipio, y a través de todas las áreas que intervenimos en esta situación, recalcamos la responsabilidad de cada propietario de mantenerlos en óptimas condiciones de limpieza, puesto que, más allá de la aplicación de la sanción, es intención concientizar para que entre todos construyamos una ciudad limpia y segura”, afirmó.

“Hay que tener en cuenta que un baldío en estado de abandono facilita la proliferación de alimañas, ratas, víboras y produce contaminación ambiental, teniendo en cuenta además que, en caso de no estar cercado, se constituye en un eventual depósito de basura, donde van a parar residuos domiciliarios y no convencionales, con la consecuencia que ello acarrea”, aseguró. “De todos modos, al tratarse de una propiedad privada, el municipio no puede ingresar sin autorización del propietario, a la vez que éste se hace totalmente responsable de su limpieza y del retiro de los restos del lugar, incluyendo el parterre” dijo.

Por último, Smith recordó: “en caso que un vecino se vea perjudicado por un baldío lindante que no cumpla las condiciones de higiene, debe llamar al Centro de Atención al Vecino al 0800-9999-147, allí deja la dirección del baldío, datos del lugar y nombre del propietario, en caso de conocerlo, y se deriva el reclamo a la dependencia competente para el control”, concluyó.