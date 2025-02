Denuncian graves deterioros y falta de mantenimiento de las rutas nacionales lo que encarece el transporte de cargas

Los impuestos que gravan la venta de combustibles y aceites lubricantes, que tienen como único destino la conservación, mejora y construcción de infraestructura vial en el país, “no está siendo destinado a esos fines, desconociendo el Gobierno y Vialidad Nacional la Ley Nº 12.625 que establece el Fondo Nacional de Vialidad-El Presidente de la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA) Sr. Mario Emmert y el Gerente de la misma, Sr. Mario Ramello, fueron recibidos por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca y Asesores Letrados, quienes abordaron todo lo relacionado al grave estado en que se encuentran las Rutas Nacionales y al desinterés que posee el Gobierno Nacional, toda vez que al tratarse de una problemática que afecta únicamente a los usuarios y transportistas del interior del país, no se habla sobre el mismo y en consecuencia los 40 mil km de RN continúan abandonadas, habiendo sido el 2024 un año en que no se hizo 1 solo km de ruta, ni siquiera se cortan los pastos de las banquinas y en la mayoría, se eternizan los altos precios en los peajes. Ramello expresó que el tránsito por toda la RN Nº 11 que tiene una extensión total de casi 1000 kilómetros desde la ciudad de Rosario hasta la frontera con Paraguay, representa un peligro constante para quienes transitan la misma y más aun con vehículos de carga pesada. Por su parte, Emmert, denunció que el deterioro de la Ruta 11 es prácticamente en su totalidad, que, si bien antes eran zonas específicas, desde la localidad de Vera a Reconquista, hoy día desde Sante Fe hasta San Justo es imposible transitar estos tramos y que lo único que advirtieron desde la Localidad de Vera, son carteles que demarcan disminución en la velocidad de los vehículos, situación esta que perjudica gravemente a todos los transportistas asociados a la Cámara, por los costos reiterados y permanentes de reparación de las unidades y sobre todo por la inseguridad vial, lo que ha originado un crecimiento de siniestros, con vuelcos de unidades y la mayoría de ellos con víctimas fatales, lo cual ha sido informado y relevado por la Agencia de Seguridad Vial, que cuentan con estos datos por formar parte de la Cámara. El mal estado de las rutas afecta significativamente al transporte de carga pesada, debido a que se produce un desgaste en los camiones, ya sean en sus cubiertas, motores, en los frenos e hizo notar que una cubierta sola, hoy tiene un valor de pesos quinientos ochenta mil ($ 580.000), lo cual encarece todo lo relacionado al transporte de cargas, el cual, por el mal estado de las rutas, causa en sus diversas unidades un mayor consumo de combustibles. Esto se produce tanto en la ruta 11 y en la 34, habiendo la Cámara de Transportistas, realizado múltiples presentaciones ante Vialidad Nacional sin que hayan obtenido respuesta alguna a la fecha. En la actualidad, los únicos tramos de rutas que están bien conservadas, son las que están llegando a la Ciudad de Bs. As.. Por otra parte, los Representantes de AATHA, manifestaron que realizan cursos de 5 días, para quienes quieran ser camioneros en nuestra provincia, pudiendo recabarse toda información en la sede ubicada en Av. González Lelong 428 de nuestra ciudad y en ese contexto, sería positivo que más adelante, pudiera realizarse los exámenes psicofísico en cada provincia y no tengan que ir a otros lugares, ya que en Formosa son alrededor de 1.100 los choferes con licencia que deben trasladarse hasta Resistencia por ahora, para poder tramitar en su totalidad los requisitos de las licencias respectivas. El Ombudsman Provincial, se comprometió a realizar las gestiones necesarias a favor de los choferes de camiones, coordinándose acciones con las Autoridades Competentes e informó a los mismos que las privatizaciones de las trazas nacionales, aparecen solamente como anuncios, al punto que “Corredores Viales S.A., es una empresa pública que se encarga de la gestión de la infraestructura y el tránsito de Rutas y Autopistas, no pudiendo ser privatizada, porque no tiene ningún activo ni pasivo y sus activos son la concesión, por lo que, en última instancia, el dueño de todo, termina siendo Vialidad Nacional”. Por último, denunció que conforme a la Ley Nº 12.625 de 1939 que establece el Fondo Nacional de Vialidad, permite que el Gobierno Nacional, continúe recaudando impuestos que gravan la venta de combustibles y aceites lubricantes y que, si bien tienen como único destino la conservación, mejora y construcción de la infraestructura vial del país, nadie a la fecha tiene conocimiento del destino de esos fondos, por lo que, desde la Defensoría del Pueblo, hemos solicitado informes al Administrador General de Vialidad Nacional, Ing. Marcelo Jorge Campoy, para conocer el uso de esos fondos, los cuales tienen como única finalidad, el arreglo y mantenimiento de las Rutas Nacionales.