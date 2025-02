Con baile y diversión, las colonias de vacaciones cerraron su quinto módulo

El quinto módulo de las colonias de vacaciones organizadas por el Gobierno de Formosa como parte de las propuestas gratuitas que ofrecen en este verano 2025 para los niños y las niñas, cerró este viernes 7 en ambos lugares: Parque Acuático “17 de Octubre” y Paraíso de los Niños.

Durante esta semana asistieron a la primera sede los pequeños del barrio Namqom, Urbanización España, Lisbel Rivira y San Antonio, mientras que los de La Colonia, Quebrachito y Liborsi, Nueva Formosa, Simón Bolívar, Antenor Gauna, 8 de Marzo y Monteagudo, concurrieron a la segunda.

Además de las actividades diarias que ya realizaban al empezar la jornada, las sedes sumaron otras acciones, como taller de RCP, shows musicales, coreografías de bailes que los niños prepararon durante la semana con sus profesores, mostrando de esta manera que la diversión y la alegría estuvieron presentes en cada instante de la colonia.

El doctor Nicolás Vergara, subsecretario general del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y expresó con seguridad que “es un orgullo y una felicidad inmensa el poder continuar con esta gran actividad y propuesta del Gobierno de Formosa”.

“Esta política pública, gratuita e inclusiva, es una demostración de amor y de gran trabajo por parte del Estado, a través de la conducción del doctor Gildo Insfrán, y de la dirigencia y militancia”, subrayó.

Asimismo, expuso que “está orgulloso de formar parte de la moneda que decide hacer política luchando por los derechos de la población, de la comunidad y no del otro lado, el implementado por el Estado nacional, en donde recortan derechos y privilegios con políticas recesivas y de ajuste”.

Por su parte, Guadalupe Robles, directora del Paraíso de los Niños, celebró un nuevo y éxito término de módulo y adelantó que se encuentran trabajando para recibir al nuevo contingente la semana próxima.

“La semana 6 se arrancará con la visita de nuevos barrios y delegaciones con la pileta, los talleres que brindan los distintos ministerios”, acentuó.

En este punto, puso en relevancia que los asistentes además de divertirse “aprenden, comparten, socializan”, siento todas ellas experiencias que terminan convirtiéndose en una verdadera fiesta.

Por otra parte, esta Agencia, también dialogó con el profesor Matías Galeano que se encuentra en el Parque Acuático y comentó que es el tercer año que participa de esta propuesta veraniega y que “ver a los chicos disfrutar de este complejo es muy lindo y gratificante”.

Como experiencia, compartió que es muchos de los niños tienen miedo de entrar al agua, siendo ese uno de los desafíos y trabajos que deben realizar. “Una vez que se les pasa el miedo ya juegan y participan de las actividades que les tenemos programadas para hacerlas dentro del agua”.

Además, agregó que “a través de los juegos se les enseña lo básico de la natación y algunos ya aprenden a flotar”.

“Esta oportunidad que el Gobierno les brinda a los chicos es única, no creo que exista en otro lugar un espacio como este al cual pueden asistir de manera gratuita y en donde realmente disfrutan”, opinó, al mismo tiempo que dejó asentado que “por todo lo que se vive y por como se lo vive no tomo como un trabajo, si hay algo que me gusta, es compartir con ellos”.