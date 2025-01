Solicitan al PEN el dictado de un Decreto u ordene incluir en las sesiones extraordinarias la tarifa regional diferenciada para las provincias del norte

Gialluca solicitó a los diputados y concejales a que concreten propuestas viables para el sector energético nacional y provincial, recordándoles que se encuentra vigente, no solo el Subsidio Esfuerzo Formoseño, sino también la posibilidad de inscribirse en la Segmentación Tarifaria dentro de la prórroga de declaración de emergencia pública en materia energética hasta julio del 2025, autorizada por el Gobierno Nacional-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, solicitó formalmente al Sr. Presidente de la Nación Javier Milei, a través de la Actuación 76/25, en representación de la universalidad de los usuarios del servicio de energía eléctrica, proceda al dictado de un DNU o en su defecto, ordene incluir la -Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para las Provincias del Norte- en el temario de las Sesiones Extraordinarias a tratarse en el Congreso de la Nación, donde debería ser aprobada. El requerimiento se funda en que mediante la Resolución 90/24 de la Secretaría de Energía de Nación en su Art. 2, se establece para el período estacional comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto un sistema de tarifa diferenciada para la demanda de usuarios de energía eléctrica que no tengan acceso al servicio de gas natural por redes y se encuentren en las regiones, provincias y localidades, determinadas en la Ley Nº 27.637 de -Ampliación del Régimen de Zona Fría-, donde el consumo posee Topes en la Categoría de Nivel 2 de 700 kWh/mes, en tanto en el Nivel 3 el consumo base se fija en 500 kWh/mes. Se hizo notar que, con temperaturas cercanas a los 40 grados y sensaciones térmicas mayores a los 50 grados, en la actualidad la Secretaría de Energía a fijado topes para los usuarios N2 de 350 kW/h en tanto para los N3 estableció 250 kW/h, lo que hace que todos los usuarios residenciales en formosa deban enfrentar una Tarifa Plena, que económicamente se les hace de difícil pago, máxime si se tiene en cuenta que, mensualmente los consumos por hogar, oscilan entre los 800 kW/h a 1.200 kW/h o más por mes, con el agravante de que en enero del 2024 el valor del kW/h era de $13,20 y en la actualidad en los N2 hasta los 350 kW/h se cobra el consumo a $ 62,10 el kw/h, el excedente lo debe pagar a $132,96, más el 21% de IVA y en los N3 los 250 kW/h se pagan a $76,19 y el excedente a $132,96 más IVA. Por otro lado, se documentó, que hasta marzo del 2.024 los usuarios residenciales N2 recibían subsidios de $70, $80 y hasta $100 mil, siendo que a la fecha, estos mismos “únicamente están obteniendo beneficios con la Tarifa Social Nacional que se ubican solamente entre $12, $16 o $23 mil”. Por último, Gialluca rechazó las inentendibles afirmaciones de diputados y concejales que afirman que en Formosa existe una sobrefacturación y que las tarifas de energía del Chaco son más bajas, lo cual no se ajusta a la verdad, pues no tienen en cuenta los siguientes puntos: 1) Las lecturas de las facturas de SECHEEP son mensuales, No Bimestrales como REFSA. 2) La fecha de lectura de la factura detallada en los artículos periodísticos corresponden al 03/Nov - 03/Dic del año 2.024, por un consumo mensual de 550 KW/H, siendo el monto total a pagar de $91.664,45; 3) El Cuadro Tarifario del Chaco segmenta el consumo por escalas, partiendo de 50 KW/H de consumo y hasta 250 KW/H, superando los 300 KW/H el valor del KW/H es de $154,1446 en N3; 4) El Cuadro Tarifario de Formosa también contempla el valor del KW/H por Franjas de Consumo de 0 a 150 KW/H, de 150 a 300KW/H, de 300 a 500 KW/H, de 500 a 700 KW/H, de 700 a 1.400 KW/H. Cuando supera los 250KW/H en N3 el valor del KW/H es de $132.9675 menor al del Chaco; 5) Es decir que, en ambos cuadros tarifarios, el valor del KW/H está segmentado y a menor consumo se paga menos el valor del KW/H, pero aún así, en el Chaco el valor del KW/H es mayor al de Formosa. Asimismo, el Funcionario Provincial recordó que ninguno de los representantes que hoy piden congelamientos y que el Programa Esfuerzo Formoseño alcance a los comerciantes, participaron de las múltiples -Audiencias Públicas- donde se fijaron los actuales precios de la energía eléctrica tanto para la generación, transporte y distribución, “acentuando que en las facturas que reciben los usuarios, el 75% del valor de las mismas, más IVA lo cobra y lleva el Gobierno Nacional y el 25% restante le queda a la distribuidora Refsa para enfrentar los costos de sueldos, combustibles, logística, distribución en todo el territorio provincial”.