Se suman actividades para la IX Edición de la Fiesta del Río Mate y Tereré

La municipalidad de la ciudad continúa incorporando más actividades para esta esperada edición de la IX Fiesta del Rio Mate y Tereré, que se realizará los próximos 1 y 2 de febrero, la que se destaca por rescatar nuestra identidad a través de novedades artísticas y nuestras tradiciones más arraigadas, acompañadas de importantes competencias deportivas y de gran atractivo.

Una de las actividades deportivas que promete gran convocatoria es el Primer Torneo de “Pesca de la piraña” embarcada a motor, que se largará el domingo 2 en la zona ribereña del barco hundido, de 8 a 14, con importantes premios y trofeos, reconociendo también a la pieza mayor, dama mejor clasificada, extranjeros e inclusivos. Las inscripciones se realizan de lunes a sábado en la Oficina de Informaciones Turísticas, sita en Av.25 de Mayo y Mitre, o llamando a los teléfonos 3704262932 y 3704087181.

Otra de las competencias convocantes es la 5ª Edición de la Carrera de Mozos y Camareras, organizada conjuntamente entre la Dirección de Turismo de la Municipalidad y la UTHGRA, que reúne a trabajadores de bares y restaurantes locales, que se disputarán por importantes premios. Las inscripciones ya están abiertas en la sede de UTHGRA, Moreno 1245, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 17 a 20.

Está confirmada también la 1ª Edición de Competencia de Crossfit, el sábado 1 en el complejo “Los Iglús” a partir de las 15, y se disputará en las categorías principiantes, scaled, advanced y RX. Para consultas e inscripciones comunicarse al cel 3704010619 con el Prof. Dante Isasi.

También se jugará el Torneo de Fútbol de Playa Infantil “Copa: Río Mate y Tereré”, el sábado 1 y domingo 2 en el complejo “Los Iglús”, en las categorías: iniciación, sub 8, sub 10 y sub 12. Los cupos son limitados, y para inscripciones deberán comunicarse con los profesores Jorge Espinoza y Edgar Bóveda, a los cel 3704217621 y 3704827274, respectivamente.

Otra de las actividades programadas para el domingo 2 es la Gran Master Class “Zumba de Verano”, que se realizará en el escenario principal del Playón Municipal a las 19 hs, disciplina que usualmente copa los paseos de la ciudad, y que en el marco de estos eventos convoca una concurrencia masiva.

Para mayor información, los interesados podrán comunicarse a los teléfonos antes citados, o bien concurrir a la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, sita en Rivadavia y Pringles, de lunes a viernes de 8 a 12.