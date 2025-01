Solicitan al presidente de de la Nación el dictado de un DNU que implemente la tarifa regional diferenciada de energía eléctrica para el NEA Y NOA

Gialluca mencionó que este lunes 20 arrancó el periodo de Sesiones Extraordinarias con siete puntos que envió el P.E.N. sin haberse incluido lo requerido oportunamente, por lo que, apelamos a la herramienta prevista en el Art. 99 Inc. 3 de la Constitución Nacional como medida excepcional, frente a las extraordinarias temperaturas que demandan necesariamente altos consumos en todos los hogares y que por los topes muy bajos impuestos por la Secretaria de Energía, originan que todos los usuarios paguen una Tarifa Plena que contiene los aumentos excesivos impuestos por el ENRE durante el 2024 y lo que va del 2025-Iniciado el periodo de Sesiones Extraordinarias este lunes 20 de enero y extendiéndose las mismas hasta el viernes 21 de febrero, sin que el Presidente de la Nación Dr. Javier Gerardo Milei, incluyera dentro de los puntos o proyectos a tratar, el solicitado desde la Defensoría del Pueblo, en relación a la “Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para las Provincias del Norte”, en base a lo establecido por la Ley Nº 27.637 de Ampliación del Régimen de Zona Fría, donde los topes fijados para los usuarios N2 son de 700 kw/mes y los N3 500 kw/mes, habiéndose denunciado los bajos topes de 250 y 350 kw/h impuestos por la Secretaria de Energía de Nación, lo cual hace, que las familias formoseñas y de todo el Norte Argentino, paguen directamente una -Tarifa Plena- que contiene los fuertes aumentos autorizados durante el año 2024, 2025 y que ascienden a más del 350%, haciendo caer a las mismas en lo que se denomina -Pobreza Energética- que se produce cuando un hogar debe reducir su consumo de energía en un grado que afecta negativamente a la salud y el bienestar de sus integrantes, destinando, gran parte de sus ingresos, para cumplir con sus obligaciones o lo que es peor, se deben endeudar o acudir a pagos con tarjetas de crédito o planes en cuotas con las distribuidoras, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, mediante la Actuación Nº 124/25 de fecha 20 de enero, reclamó al Presidente de la Nación a través de la Responsable de Acceso a la Información Pública, Dra. María Verónica Cortese, quien depende de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación, a cargo de la Lic. Karina Elizabeth Milei, que dentro de sus competencias otorgadas por la Constitución Nacional, más precisamente por el Art. 99 Inc. 3, dicte un DNU que compense las desigualdades existentes en materia de acceso a servicios públicos, a favor de los colectivos compuestos por titulares de AUH, pensionados, jubilados, monotributistas, electrodependientes, empleadas de casas particulares, veteranos de guerra del Atlántico Sur, empleados públicos y privados, implementando de esta manera, tarifas diferenciales de energía eléctrica para zonas cálidas, que reduzcan el precio para provincias que no poseen gas por red y donde las temperaturas extremas, conllevan a la necesidad de altos consumos energéticos para poder así sobrevivir a los actuales factores climáticos. Gialluca recordó que, en todos los países del mundo se subsidia la luz, el gas, el transporte o los combustibles, ejemplificando que Estados Unidos invierte en subsidios mucho más de lo que gasta nuestro País, al igual que China o Japón, donde el actual Gobierno ha decido ampliar los subsidios para mitigar el impacto de los recientes aumentos en la energía eléctrica que sufren los hogares, con lo cual, la viabilidad de lo planteado, depende de la voluntad política que tenga el actual Gobierno Nacional, pues los antecedentes normativos y la modalidad para implementar la Tarifa Diferenciada, ya le ha sido expuesta por este Organismo de la Constitución, como también, por otros proyectos que se encuentran en el Congreso de la Nación.