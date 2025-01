Se emplazó a UNITAN a que implemente urgentes medidas preventivas de seguridad, bajo apercibimiento de solicitar clausura

Se recordó que en fecha 30 de setiembre del 2024 se produjo en el depósito de rollizos un incendio y que el 2 de diciembre del mismo año hubo otro incendio originado en una caldera-Ante los planteos efectuados por vecinos del Bº Bernardino Rivadavia ex Lote 4, que residen en cercanías a la Planta y depósitos de la empresa UNITÁN SAICA, quienes expresaron por ante la Defensoría del Pueblo, sus temores y preocupaciones ante los reiterados incendios que se han producido en los últimos tiempos, desde el Organismo de la Constitución, se solicitó formalmente al Jefe de Producción de dicha empresa Sr. Ricardo Cristanchi, informe cuales fueron las causas del incendio ocurrido en el día de la fecha, el lugar donde se originó el mismo, así como si se activó algún protocolo al respecto. En virtud de la reiteración de hechos de características similares desde la Defensoría del Pueblo se exhortó a UNITÁN SAICA a implementar de manera urgente medidas preventivas que eviten la puesta en peligro de la vida y bienes especialmente de los vecinos que habitan en zonas adyacentes a la fábrica, bajo apercibimiento de solicitarse la clausura de la misma por ante las Autoridades Competentes, si en el plazo de 15 días no se llevan adelante las acciones correctivas. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca señaló además que se requirieron los antecedentes necesarios al Jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa, Comisario Inspector Sergio Almirón, a fin de recopilar los elementos que permitan conocer los motivos que dieron origen al incendio ocurrido en el depósito de rollizos ubicado al lado del “Paseo del Río”, el cual si bien fue controlado, luego de la intervención de los bomberos, no deja de constituir un riesgo permanente al cual se encuentran expuestos quienes residen en zonas aledañas. Asimismo, se solicitó la intervención del Área de Fiscalización del Ministerio de Producción y Ambiente, con el objetivo de que se constate cuáles son las actuales medidas de seguridad que posee este emprendimiento que por la naturaleza de las actividades que desarrolla y al encontrarse en plena zona residencial, no se le puede tolerar coloquen en peligro la integridad de personas y de sus bienes.