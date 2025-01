Nación quitó los subsidios de luz y gas a 9,5 millones de hogares de ingresos bajos y medios

Gialluca denunció que, la quita de los mismos persigue la reducción de más de U$S 3.000 millones en subsidios, una de las recomendaciones hechas por el FMI. Además, recordó que, el 6 de febrero se realizará la Audiencia Pública de Gas NEA donde las empresas, por el transporte y distribución de gas piden un 45% de aumento, lo que repercutirá en nuevos incrementos en las garrafas de 10, 12 y 15 kg, situación que se agrava luego de la Resolución Nº 15/25 de la Secretaria de Energía de Nación que, dispuso la desregulación del precio, que los consumidores finales deben pagar, eliminando cupos para las fraccionadoras y estableciendo “un tope virtual a los precios acorde al valor de exportación que se establezca”-La Secretaria de Energía de Nación que depende del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, estableció, a través del ENRE y del ENARGAS la eliminación de subsidios a la luz y gas, a casi 10 millones de hogares en todo el país, fijándose nuevas subas para este mes de febrero. La quita de subsidios a los sectores bajos y medios modifican el esquema de segmentación que establecía distintos niveles de subsidios: los hogares de altos ingresos (Nivel 1) abonaban el costo pleno, mientras que aquellos con ingresos bajos (N2) y medios (N3) accedían a descuentos. A partir de ahora, la reducción de tarifas será del 65% para el Nivel 2 y del 50% para el Nivel 3, en comparación con los valores anteriores de 71,2% y 55,94% en electricidad, y 64% y 55% en gas natural, respectivamente. Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), en diciembre había 9,5 millones de usuarios de electricidad en los niveles N2 (6,3 millones) y N3 (3,2 millones) que recibían subsidios, de un total de 16,2 millones de personas. Por otra parte, el Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca advirtió que, el Gobierno Nacional se encuentra evaluando, “reducir aún más los bajísimos topes con los que cuentan los usuarios de nuestra provincia, donde los hogares N2 (ingresos bajos) son subsidiados siempre y cuando no consuman más de 350 kWh mensual y los N3 (ingresos medios) hasta 250 kWh, para establecer una simplificación del sistema, similar al aplicado durante el Gobierno de Mauricio Macri, con solo dos (2) categorías de usuarios: los que reciben asistencia estatal y los que no; todo lo contrario, a las políticas implementadas por el Gobierno Provincial de Formosa, que ha establecido a través del Decreto Nº 7/25 un Subsidio Esfuerzo Formoseño para todos los hogares que tengan consumos hasta 700 kw-h/mes, es decir 1400 kw-h/mes bimestrales”.