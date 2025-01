Marcha Federal: “Desde Formosa, nos pronunciamos en defensa de los derechos”

Por esa razón, se convoca a la concentración “Del Orgullo Antifascista y Antirracista LGTBIQNB+”, que será este sábado 1 de febrero, desde las 17 horas en la plaza San Martín, para luego movilizarse hasta el Reloj de la Peatonal Rivadavia de la ciudad capital.

En ese contexto, la profesora Ana María del Riccio, coordinadora de Asuntos Educativos de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de Formosa, rechazó, en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), “la posición política de extrema ultraderecha y reaccionaria del Gobierno nacional, que pretende usurpar, negar y quitar la ampliación de derechos para con las mujeres”.

En ese sentido, mencionó algunas de las leyes que se lograron en Argentina en los últimos 15 años: “la Ley de Trata de Personas, de Protección Integral de la Mujer (Ley 26.485). Luego la incorporación en el 2012 del artículo 80 en el Código Penal de la figura del femicidio”.

Lo mismo que sobre la identidad de género, también la última de las leyes en el 2017, la paridad política en los órganos de representación.

En particular, sobre la figura jurídica del femicidio que busca eliminar el Gobierno nacional, explicó la dirigente de larga trayectoria en el justicialismo local que “tiene que ver con agravar la pena porque justamente se ha cometido en un contexto de violencia de género”, por tanto, “no es una cuestión de varones contra mujeres, porque todos somos iguales ante la ley”.

Es más, “el trato de igualdad sustantiva entre varones y mujeres está consagrado en la Constitución Nacional al igual que en Pactos y Convenciones Internacionales. Esto es que, a través de estos últimos 15 años, existen leyes en favor de las mujeres”, remarcó Del Riccio.

Condenan los mensajes de odio

De esa manera, con firmeza condenó, “entonces este movimiento que se está gestando, no solamente por el mensaje de odio, reaccionario y conservador del presidente Javier Milei, como del Ministro de Justicia de la Nación, sino también por las medidas de carácter programático”.

Y agregó: “Cuando tenemos que pensar que las leyes no solamente tienen un punto de vista legal, sino también un mensaje educativo para la sociedad, es decir, culturalmente”. Y, sobre todo, “una sociedad que se ha visto patriarcal, históricamente”, no obstante, valoró especialmente “este esfuerzo y lucha de las mujeres a lo largo de la historia en todos los países del mundo”.

Sin embargo, alertó que todavía en contexto de violencia de género, según los números estadísticos en el año 2024, “más de 267 muertes de mujeres que ocurren cada 32 horas”.

En adelante en la entrevista, aseguró que “la figura del femicidio es una conquista que, por el principio de progresividad, no podemos volver atrás”, ya que se trata de “un avance en materia de derechos humanos, por eso, me parece que este pronunciamiento que tenemos que hacer no es solamente sobre esa figura, sino también sobre todas las conquistas en materia de igualdad entre varones y mujeres”.

Inclusive, respecto de la consideración de la diversidad sexual, -contra la que también Milei cargó en su discurso en Davos-, enfatizó del Riccio: “Nosotros no podemos fomentar el odio, la homofobia, la misoginia y la discriminación en una sociedad democrática multiétnica, pluricultural, por ello, desde Formosa nos pronunciamos en favor de esta igualdad y la conquista”.

Añadió también que el Partido Justicialista “fue el primer partido en pronunciarse y establecer la paridad política gracias a nuestra conducción”. Sumó aquí también que un 8 de marzo de 2001 las mujeres se pronunciaron en contra de toda forma de violencia.

Es por eso que también en Formosa se replicará la “Marcha Federal Del Orgullo Antifascista Y Antirracista LGTBIQNB+”. “Así que estamos a favor del reclamo, el repudio y el rechazo a esta intención del Ejecutivo nacional de ir contra las conquistas en materia de derechos para con las mujeres”, proclamó de forma categórica.

Esto es, en resumen, que, “nosotros consideramos que es un derecho humano, un principio básico de justicia social”, porque fue “el Justicialismo el que les dio a las mujeres en la Argentina el derecho al voto, de elegir y ser elegidas, y también la posibilidad de organizarse de manera autónoma desde el punto de vista político”.

En definitiva, “este liderazgo o posición lograda en esta materia por la Argentina es un ejemplo en el mundo, por eso, no podemos retroceder de ninguna manera”, reiteró finalmente.