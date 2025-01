La Defensoría del Pueblo advirtió a los conductores de vehículos sobre multas por peajes inteligentes en CABA y provincia de Córdoba

Gialluca denunció abusos por parte de las Empresas Concesionarias, especialmente de AUSA (Autopistas Urbanas), las cuales no informan debidamente a los automovilistas que circulan por las mismas, a lo que se le suma la deficiente señalética y las faltas de notificaciones en tiempo y forma de las multas, las cuales directamente en la mayoría de los casos son derivadas a estudios jurídicos desde donde se implementan Intimaciones Extrajudiciales, que habitualmente ejecutan presuntas infracciones por montos que ascienden desde los $100 mil hasta $400 mil o más según los casos, siendo los más perjudicados, los usuarios del interior del país, no habituados a transitar por las mismas-

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, alertó a la población, en particular a los titulares de vehículos, que por diversos motivos en estos días y próximos meses se desplazan por las rutas fuera de nuestra provincia, sobre multas por peajes inteligentes en Capital Federal y Provincia de Córdoba. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que, la Institución viene recibiendo numerosas consultas y presentaciones de personas que, luego de haber circulado por Autopistas de CABA, reciben la notificación de una infracción por “forzar barrera/evadir peaje” y por ello, es importante conocer y estar informado sobre todo lo relacionado a los denominados -TELEPASE- para evitar elevadas multas y otros graves problemas. En este sentido, se sugirió a los automovilistas que circulen por las autopistas de la Capital Federal que, desde junio de 2023, para hacerlo, tengan en cuenta que es obligatorio tener habilitado el sistema de TELEPASE para evitar ser multado al pasar por los puntos donde se encuentran los peajes inteligentes (sin barrera). Se trata, en realidad, de peajes inteligentes que, para el cobro, leen un dispositivo (TAG) que debe ser tramitado (con la antelación necesaria) en www.telepase.com.ar y que va adherido al parabrisas del vehículo. Estos peajes se encuentran dispuestos en la autopista Illia, los accesos Sarmiento y Salguero, Peaje Alberti y Paseo del Bajo de la Capital Federal, no existiendo la posibilidad de pago manual. El Funcionario Provincial, expresó que quienes pasen por esos lugares, sin tener el TAG, tienen la posibilidad de evitar el pago de la multa, ingresando a www.ausa.com.ar dentro de los 30 días en que se utilizó el peaje y realizando el pago del mismo. En este caso, el costo del peaje es el doble (ya que se toma como si fuera un pago manual), suma que igualmente es significativamente inferior a la posible multa, que en la actualidad alcanza los 80 mil pesos. Asimismo, informó que, desde ADPRA (Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina), se vienen realizando gestiones y actuaciones, por ante el Presidente de -AUSA- (Autopistas Urbanas), Carlos Frugoni, quien ha expresado que no tiene conocimiento sobre el tema, por lo que, se elabora entre los diversos Organismos de la Constitución, una presentación formal que será dirigida a la Dirección General de Administración de Infracciones de CABA (DGAI), que depende del Jefe de Gabinete de Ministros, Néstor Grindetti y del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, a quienes se solicitará que, las empresas concesionarias de los peajes, otorguen la posibilidad a los automovilistas del interior del país, a que puedan acceder al pago de los peajes en cabinas habilitadas al efecto, además de suspender los trámites de ejecución de las multas hasta tanto se implementen las mismas y al mismo tiempo, se mejore la señalética, para que de esta manera, los usuarios que transiten con sus vehículos, no sean multados permanentemente. Por último, Gialluca, hizo la diferencia, con los TELEPASE existentes en las Rutas de la Provincia de Córdoba, donde la Empresa “Caminos de las Sierras”, sí poseen la opción de pago manual a través de cabinas, donde las personas pueden abonar los peajes en efectivo, con tarjetas de débito o QR y de esa manera, evitar las multas o problemas futuros que se presentan cuando los titulares de los vehículos necesitan hacer las transferencias de los mismos o renovar los carnet de conducir, oportunidades en que les aparecen estas infracciones y donde indefectiblemente, deben ser abonadas. Recordó que, estas situaciones antes descriptas, tomarán mayor fuerza en nuestra zona, cuando se Concesione la Ruta Nacional Nº 11 y otras, por lo que, oportunamente, solicitaremos al Ing. Marcelo Jorge Campoy, Titular de Vialidad Nacional y al actual Ministro de Economía, Luis Caputo, tengan en cuenta esta problemática para que coexistan los cobros virtuales (TELEPASE) con los manuales, evitándose así, abusos por parte de las futuras empresas concesionarias.