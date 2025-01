El barrio San Agustín vivió una tarde de actividades recreativas que alegraron a los niños y las familias

En la previa del Día de Reyes Magos, el equipo del vicegobernador Eber Solís, organizó una tarde de actividades para los niños y las familias del barrio San Agustín este sábado 4.

En ese sentido, recogió AGENFOR los testimonios de los protagonistas de la jornada, uno de ellos fue Héctor Alvarenga, quien como integrante de ese equipo contó más detalles de la jornada de carácter netamente social.

Manifestó que la militancia y dirigencia justicialista forma parte de cada una de las actividades que son sinónimo de “estar con el otro”, como fue en este caso en el barrio San Agustín.

Compartieron con los vecinos y los niños de esa zona tan populosa de la ciudad de Formosa una jornada en la que aprovecharon también para charlar sobre la realidad de cada uno de ellos.

En ese marco se abordó la situación actual del país, muy preocupados ante “los despidos en organismos nacionales, con cada vez más fábricas que se cierran a raíz de una economía en crisis agudizada por las políticas del Gobierno de Javier Milei”.

Y sostuvo que, contrario a lo que lleva adelante la gestión libertaria, “en Formosa existe un Estado presente que se ocupa y preocupa en brindar soluciones a las demandas de la población”, y una de las maneras es justamente “a través de la militancia”.

Por eso, organizaron “un rico chocolate con pan de leche y pelotero para los niños, tratamiento capilar para las madres que acompañaron a sus hijos, además de barbería y peluquería. Hasta pinta caritas porque la idea de esto fue la de encontrarnos y la satisfacción de saber que estamos con los vecinos”, remarcó Alvarenga.

Entrega de juguetes

La directora de la Escuela Primaria N° 268 “Don Héctor Manuel Peris” Olga Lidia Torres estuvo presente en el evento, “acompañando como siempre como institución a estas actividades que son en beneficio de toda la comunidad”.

Además, como se dio en la previa al Día de Reyes Magos que se conmemora el 6 de enero, aprovechó para informar que ya recibieron “todos los juguetes según la matrícula escolar que tenemos para entregarlos ese día desde las 9 de la mañana en la escuela”.

Avanzó después en señalar que “en vacaciones el servicio social nutricional de comedor y copa de leche no se interrumpe, por eso, las escuelas permanecen abiertas para brindar esa asistencia a los niños”.

“Queremos a este modelo de provincia”

Por último, una de las vecinas que más tiempo lleva en el barrio, María Alderete, dijo que como formoseña llamaba a defender la gestión del gobernador Insfrán, “que está respaldada por el voto del pueblo”.

Lo destacó de modo tal que los sectores de la oposición lo “entiendan de una vez”, ya que se mostró molesta por “la manera en que se manejan, olvidando que el pueblo es el que elige en democracia a sus representantes”.

“Queremos a este modelo de provincia y estamos conformes con la gestión, la cual está sustentada en hechos porque se habla mucho, pero en realidad siempre estuvo presente el gobernador Insfrán”, aseverando que eso “el formoseño lo sabe”, como también “a dónde quiere ir y el futuro de nuestros hijos y nietos”.

En ese punto, resaltó la vecina la entrega de juguetes por Reyes, lo mismo que los útiles escolares, zapatillas y guardapolvos en cada inicio del ciclo lectivo en la provincia para todos los niños del Sistema Educativo Provincial.

Realzó que estas acciones que en Formosa son una tradición que año a año las cumple el Gobernador están basadas “en la igualdad de oportunidades”.

“Entonces quiero que los dirigentes de la oposición nos respeten y no se nos rían como hacen en las distintas plataformas, calificándonos de ignorantes, eso me molesta mucho porque no somos ningunos burros”, fue su respuesta categórica descontenta en absoluta con ellos y su repudiable accionar sin tener ningún respeto por el otro.