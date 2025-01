Actividades deportivas confirmadas para la IX Edición de la Fiesta del Río, Mate y Tereré

La Municipalidad de Formosa, mediante la Subsecretaria de Deporte, Cultura y Turismo, confirmó todas las disciplinas deportivas que incluirá la IX Edición de la gran Fiesta Nacional e Internacional del Río, Mate y Tereré, que se realizará el venidero 1 y 2 de febrero en el Paseo Ferroviario Municipal como lugar principal.

Sin dudas, como viene sucediendo en las presentaciones anteriores, estas actividades cuentan con el masivo acompañamiento de vecinos y turistas, quienes disfrutan de la destreza deportiva en sus diferentes ramas. A continuación, los detalles de cada una:

Torneo de Beach Vóley Libre: sábado 1 de febrero, a las 15 h en el Complejo Deportivo Municipal "Los Iglús". Para más información e inscripción comunicarse al 3704-000617.

Torneo de Fútbol Playa Infantil "Copa Río, Mate y Tereré": sábado 1 y domingo 2 de febrero, en el Complejo Deportivo Municipal "Los Iglús". Categorías participantes: Sub 8 - Sub 10 y Sub 12. Para más información e inscripción comunicarse al 3704-217621 o 3704-827274.

Paseos en Piragua por el Río Paraguay: sábado 1 y domingo 2 de febrero, a las 17.30 h en el Puerto de la Ciudad.

Competencia de CrossFit y Cross Time: sábado 1 de febrero, a las 15 h en el Complejo Deportivo Municipal "Los Iglús". Categorías participantes: Principiantes - Scaled - Advance - RX. Para más información e inscripción comunicarse al 3704-010619.

Tu Ciudad Bike - Rodado Matutino: domingo 2 de febrero, a las 5 AM desde el Complejo Deportivo Municipal "Los Iglús". Para más información e inscripción comunicarse al 3704-777562.

Torneo de "Pesca de la Piraña" - Embarcada a Motor: domingo 2 de febrero, de 8 a 15 h en la zona del Barco Hundido. Para información comunicarse al 3704-087181 o 3704-262932. En cuanto a la inscripción los interesados deben dirigirse a la oficina de Informaciones Turísticas – sito en Av. 25 de Mayo y Mitre - de 17 a 20 h.

1° Encuentro Municipal de Artes de Contacto: domingo 2 de febrero, a las 18.30 h en el Complejo Deportivo Municipal “Los Iglús”. Exhibición de Boxeo y otras disciplinas pugilísticas en 6 categorías distintas.

Gran Máster Class de Zumba de Verano: domingo 2 de febrero, a las 19 h en el Escenario Principal del Playón Municipal.